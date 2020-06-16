Трамп підписав указ про поліцейську реформу в США



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Дональд Трамп наголосив, що використання задушливих прийомів буде допустимо тільки в тому випадку, якщо життя офіцера поліції опинилося під загрозою

«Ми повинні зруйнувати стару модель помилок», – сказав Трамп

Президент США Дональд Трамп підписав указ про реформу поліції на тлі протестів після вбивства темношкірих громадян правоохоронцями.

Про це повідомляє AFP.

Поліцейська реформа включає заборону на застосування задушливих прийомів при затриманні, додаткову підготовку щодо застосування поліцейськими сили і створення бази даних співробітників, які вчинили проступки.

Трамп наголосив, що використання задушливих прийомів буде допустимо тільки в тому випадку, якщо життя офіцера поліції опинилося під загрозою.

«Ми повинні зруйнувати стару модель помилок», – сказав Трамп незадовго до підписання виконавчого указу.

Указ президента також передбачає виділення грантів поліцейським структурам, які висловили готовність удосконалювати свою роботу. Зазначимо, що учасники протесту виступали, зокрема, за урізання фінансування силових структур і перенаправлення коштів на освіту і соціальну сферу.

Як повідомлялося, 9 червня у Г’юстоні попрощалися з Джорджем Флойдом, чия смерть 25 травня за затримання поліцією викликала багатоденну хвилю протестів у США та інших країнах.

Нагадаємо, Джорд Флойд був затриманий 25 травня після того, як продавець супермаркету запідозрив, що чоловік розплатився з ним підробленою купюрою. Один з поліцейських притиснув шию 46-річного афроамериканця до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

Після смерті Флойда в десятках американських міст почалися масові протести проти поліцейського свавілля. У деяких випадках вони супроводжуються заворушеннями, сутичками з поліцією, мародерством і погромами.