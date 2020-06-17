У лісі під Києвом знайшли два закопаних тіла



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Тіла двох мешканців Славутича, які вважалися безвісти зниклими, поліцейські розшукали закопаними в лісі Фото: Нацполіція

Днями до поліції Київщини надійшло повідомлення про зникнення чоловіка та жінки, жителів Славутича

На Київщині розшукують чоловіка, який підозрюється у подвійному вбивстві двох жителів міста Славутич. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Київській області.

«Тіла двох жителів Славутича, які вважалися безвісти зниклими, поліцейські розшукали закопаними в лісі. Так, днями до поліції Київщини надійшло повідомлення про зникнення чоловіка та жінки, жителів Славутича, який тривалий час не виходили на зв'язок. За місцем проживання зниклої громадянки правоохоронці виявили сліди бурого кольору, схожі на кров та безлад», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що під час проведення активних оперативно-пошукових заходів, вдалося встановити місце «поховання» зниклих осіб. Їх зловмисник закопав у лісі. Тіла загиблих направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.

«Також поліцейські встановили особу, яка ґрунтовно підозрюється у вбивстві двох людей. Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 ККУ. Санкція статті передбачає до довічного позбавлення волі», - додається у повідомленні.

Так, тривають оперативно-розшукові заходи щодо затримання чоловіка, причетного до подвійного вбивства.