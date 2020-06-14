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    У світі

    В Атланті звільнено поліцейського, який застрелив афроамериканця при затриманні

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    У суботу в Атланті почалися демонстрації проти жорстокості з боку правоохоронців

    Начальник поліції Атланти Еріка Шилдс подала у відставку

    Керівництво поліції американського міста Атланта (штат Джорджія) звільнило співробітника, який в п’ятницю під час затримання застрелив темношкірого місцевого жителя Рейшарда Брукса. Про це повідомив телеканал CNN.

    Як відзначає телеканал, цю інформацію підтвердив офіційний представник управління поліції. Другий правоохоронець, який брав участь в затриманні Брукса, відсторонений від оперативної роботи. У свою чергу, начальник поліції Атланти Еріка Шилдс пішла у відставку.

    Інцидент стався ввечері 12 червня. Поліцейських викликали до ресторану швидкого харчування. Один з автомобілів заважав руху інших. Його водій, темношкірий чоловік, спав у салоні. Правоохоронці провели тест і встановили, що чоловік у нетверезому стані.

    Правоохоронці спробували затримати водія, застосувавши електрошокер, однак той чинив опір, заволодів електрошокером поліцейських і спробував сховатися. Потім він направив електрошокер на одного з правоохоронців, що його переслідували, після чого співробітник поліції вистрілив в темношкірого чоловіка, випливає з опису ситуації владою. Афроамериканця – 27-річного Рейшарда Брукса – доставили в лікарню, де він помер після операції.

    У суботу в місті почалися демонстрації проти жорстокості з боку правоохоронців. Спочатку в них брали участь лише близько 150 осіб. Пізніше число протестуючих зросло до кількох сотень. Під час демонстрацій в ресторані, поряд з яким стріляли в Брукса, почалася пожежа.

    Протестуючі також перекрили дві автомагістралі в Атланті. Вони пов’язують Джорджію з сусідніми штатами. Співробітники поліції, намагаючись розігнати протестувальників, застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати.

    Нагадаємо, у десятках американських міст почалися масові протести проти поліцейського свавілля. У деяких випадках вони супроводжуються заворушеннями, сутичками з поліцією, мародерством і погромами. Протести спровокувала загибель 46-річного афроамериканця Джорда Флойда.

    Як повідомлялося, Флойд був затриманий 25 травня після того, як продавець супермаркету запідозрив, що чоловік розплатився з ним підробленою купюрою. Один з поліцейських притиснув шию 46-річного афроамериканця до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

     

    США поліція чоловік
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