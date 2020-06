В Атланті звільнено поліцейського, який застрелив афроамериканця при затриманні

Начальник поліції Атланти Еріка Шилдс подала у відставку

Керівництво поліції американського міста Атланта (штат Джорджія) звільнило співробітника, який в п’ятницю під час затримання застрелив темношкірого місцевого жителя Рейшарда Брукса. Про це повідомив телеканал CNN.

Як відзначає телеканал, цю інформацію підтвердив офіційний представник управління поліції. Другий правоохоронець, який брав участь в затриманні Брукса, відсторонений від оперативної роботи. У свою чергу, начальник поліції Атланти Еріка Шилдс пішла у відставку.

Інцидент стався ввечері 12 червня. Поліцейських викликали до ресторану швидкого харчування. Один з автомобілів заважав руху інших. Його водій, темношкірий чоловік, спав у салоні. Правоохоронці провели тест і встановили, що чоловік у нетверезому стані.

Правоохоронці спробували затримати водія, застосувавши електрошокер, однак той чинив опір, заволодів електрошокером поліцейських і спробував сховатися. Потім він направив електрошокер на одного з правоохоронців, що його переслідували, після чого співробітник поліції вистрілив в темношкірого чоловіка, випливає з опису ситуації владою. Афроамериканця – 27-річного Рейшарда Брукса – доставили в лікарню, де він помер після операції.

