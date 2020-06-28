Експрезидент Словаччини йде з політики через проблеми зі здоров’ям



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Андрей Кіска страждає на аритмію

У Андрея Кіски проблеми з серцем

Колишній президент Словаччини Андрей Кіска, очільник партії «За людей», вирішив залишити політику через проблеми з серцем.

Про це він повідомив у Facebok.

«Здоров'я не дозволяє мені залишатися активним у політиці… У понеділок мені зроблять операцію… Я заявив керівництву партії «За людей» у п’ятницю, що більше не буду балотуватися на посаду голови партії на наступних виборах, які відбудуться 8 серпня», - написав Кіска.

Він зазначив, що спробував усе, що рекомендували лікарі за останні місяці, але це друга операція менш ніж за рік і третя за останні п’ять років. Кіска страждає на аритмію.

У пості він висловив розчарування тим, що його партія є молодшим партнером в урядовій коаліції після парламентських виборів у лютому, хоча при цьому зазначив, що члени партії займають кілька важливих постів.

Кіска також написав таку фразу: «моє тіло зібрало податок на сотні тисяч кілометрів, які я проїхав на машині по всій Словаччині в останні роки».

Можливо, таким чином Кіска відповів на висунуті йому в грудні минулого року звинувачення в ухиленні від сплати податків у зв’язку з діяльністю його компанії Kiska Travel Agency (KTAG).

Сам Кіска вважав обвинувачення політичною кампанією та доказом політичного шантажу.

Протягом останніх трьох років поліція тричі перевіряла податкову звітність бізнесу Андрея Кіски, не висуваючи жодних звинувачень. Після третьої перевірки розпочалося кримінальне розслідування.