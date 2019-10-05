Ердоган заявив про початок військової операції в Сирії



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Фото: REUTERS

Це найбільш конкретна заява Ердогана про військову інтервенцію в регіоні

У найближчі два дні Туреччина почне повітряну і наземну військову операцію в Сирії в регіоні, який в основному контролюється підтримуваними США курдами, яких Анкара вважає терористами.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє DW.

«Ми підготувалися, ми допрацювали наші плани дій, враховуючи необхідні інструкції», – сказав Ердоган.

Це найбільш конкретна заява Ердогана про військову інтервенцію в регіоні з того часу, як Анкара і Вашингтон вирішили створити «безпечну зону» на сирійському кордоні, яку, за словами Туреччини, слід очистити від сирійського курдського ополчення YPG.

Раніше Ердоган заявляв, що до кінця вересня повинна бути встановлена 30-кілометрова зона безпеки, попередивши, що, якщо вона не буде збережена, Туреччину «змусять» вжити військові дії для своєї безпеки.

Туреччина звинуватила США в тому, що вони занадто повільно створюють зону, на тлі розбіжностей між двома партнерами по НАТО щодо того, як далеко вони повинні зайти в Сирію і хто повинен її контролювати.