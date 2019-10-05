Міністр оборони прокоментував можливість закупівлі у США систем Javelin



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Система Javelin

Процеси планового переоснащення українського війська та розвитку сумісності з арміями держав – членів НАТО триватимуть – Загороднюк

Рішення Держдепартаменту США щодо реалізації проекту «Міжнародні військові продажі», завдяки якому Україна зможе закуповувати американські системи Javelin, є ще одним важливим сигналом міжнародної підтримки наших зусиль у протистоянні військовій агресії.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк на своїй сторінці у Facebook.

«Рішення Держдепартаменту США щодо реалізації проекту «Міжнародні військові продажі» – це ще один важливий сигнал міжнародної підтримки наших зусиль у протистоянні військовій агресії. Завдяки цьому проєкту зможемо закуповувати необхідні нашим Збройним силам озброєння і військову техніку, зокрема американські системи Javelin», – написав Загороднюк.

З його слів, відповідно, процеси планового переоснащення українського війська, посилення наших спроможностей та розвитку сумісності з арміями держав – членів НАТО триватимуть.

«Так само матиме продовження і плідна взаємодія з нашими американськими партнерами. У цьому переконався під час зустрічі з делегацією Конгресу США. Тож, підтримка є, прямуємо далі», – підсумував міністр оборони.

Нагадаємо, Державний департамент США затвердив продаж Україні 150 ракет до переносних протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Javelin та пов’язаного з ними обладнання на суму до 39,2 мільйона доларів.

Раніше повідомлялося, що Міноборони України закуповуватиме протитанкові ракетні комплекси Javelin за прямою програмою в США з цього року.

Як відомо, США розблокували безпекову допомогу Україні на майже 400 мільйонів доларів.