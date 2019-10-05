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    Політика

    Міністр оборони прокоментував можливість закупівлі у США систем Javelin

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    Система Javelin - Міністр оборони прокоментував можливість закупівлі у США систем Javelin
    Система Javelin

    Процеси планового переоснащення українського війська та розвитку сумісності з арміями держав – членів НАТО триватимуть – Загороднюк

    Рішення Держдепартаменту США щодо реалізації проекту «Міжнародні військові продажі», завдяки якому Україна зможе закуповувати американські системи Javelin, є ще одним важливим сигналом міжнародної підтримки наших зусиль у протистоянні військовій агресії.

    Про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк на своїй сторінці у Facebook.

    «Рішення Держдепартаменту США щодо реалізації проекту «Міжнародні військові продажі» – це ще один важливий сигнал міжнародної підтримки наших зусиль у протистоянні військовій агресії. Завдяки цьому проєкту зможемо закуповувати необхідні нашим Збройним силам озброєння і військову техніку, зокрема американські системи Javelin», – написав Загороднюк.

    З його слів, відповідно, процеси планового переоснащення українського війська, посилення наших спроможностей та розвитку сумісності з арміями держав – членів НАТО триватимуть.

    «Так само матиме продовження і плідна взаємодія з нашими американськими партнерами. У цьому переконався під час зустрічі з делегацією Конгресу США. Тож, підтримка є, прямуємо далі», – підсумував міністр оборони.

    Нагадаємо, Державний департамент США затвердив продаж Україні 150 ракет до переносних протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Javelin та пов’язаного з ними обладнання на суму до 39,2 мільйона доларів.

    Раніше повідомлялося, що Міноборони України закуповуватиме протитанкові ракетні комплекси Javelin за прямою програмою в США з цього року.

    Як відомо, США розблокували безпекову допомогу Україні на майже 400 мільйонів доларів.

    США міністр НАТО військові Україна озброєння Андрій Загороднюк
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