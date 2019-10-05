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    Імпічмент Трампа

    У справі про розмову Трампа із Зеленським з’явився новий свідок, – New York Times

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    <p>Президент США Дональд Трамп</p> - У справі про розмову Трампа із Зеленським з’явився новий свідок, – New York Times

    Президент США Дональд Трамп

    Фото: Anna Moneymaker/The New York Times

    Новий свідок вже поспілкувався з генеральним інспектором розвідувального товариства США Аткінсоном

    У справі про телефонну розмову президентів США та України Дональда Трампа та Володимира Зеленського може дати свідчення ще один співробітник американської розвідки

    Про це повідомляє New York Times.

    За даними видання, новий свідок має більш точну інформацію у справі про намагання Дональда Трампа змусити українську владу почати розслідування проти колишнього віце-президента США Джо Байдена та його родини.

    Зазначається, що новий свідок вже поспілкувався з генеральним інспектором розвідувального товариства США Майлом Аткінсоном та повідомив йому, що має свідчення, які базуються на розмовах з низкою чиновників Білого дому. Однак поки не відомо, що саме розповів інформатор Аткінсону.

    5 жовтня стало відомо, що конгресмени від Демократичної партії вимагають від Білого дому надати документи щодо розмови президентів США та України – Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

    До слова, 25 вересня у США оприлюднили стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського.

    Президент Володимир Зеленський заявив, що його розмова із Трампом є «конфіденційною».

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