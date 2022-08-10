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Вертоліт Мі-8 РФ вторгся в повітряний простір Естонії 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Вертоліт Мі-8 РФ вторгся в повітряний простір Естонії 
Гелікоптер без дозволу залетів на територію країни
фото з відкритих джерел

У МЗС Естонії викликали посла Росії

Російський вертоліт Мі-8 без дозволу увійшов у повітряний простір Естонії. Порушення кордону сталося на південному сході країни в районі прикордонного переходу Койдула. Про це повідомляється в заяві естонського МЗС.

«З точки зору Естонії, це дуже серйозний і сумний випадок, який аж ніяк не прийнятний», – зазначили в міністерстві.

У зв'язку з інцидентом в МЗС Естонії викликали посла Росії для висловлення протесту і вручення ноти про порушення естонської повітряного кордону.

Представник естонського відомства знову рішуче засудив агресію Росії в Україні. Та наголосив, що РФ повинна поважати принципи національного суверенітету, територіальної цілісності і міжнародного права.

Такий випадок трапляється уже не вперше. 18 червня ввечері гелікоптер російської прикордонної охорони Мі-8 порушив повітряний простір Естонії на південному сході країни в районі Койдула. Про це повідомила пресслужба Генерального штабу Сил оборони Естонії. Це було вже друге порушення повітряного простору Естонії цього року.

Минулого року російські літаки порушували кордон Естонії п'ять разів.

Як відомо, Естонія активно підтримує Україну у війні проти Росії. 

Нагадаємо, днями російський літак порушив повітряний простір Фінляндії – міноборони країни.

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Теги: МЗС Естонія вертоліт

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