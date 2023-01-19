Естонія запускає «державу в смартфоні» на базі української «Дії»

З лютого mRiik буде доступний для тестувальників, а повноцінний запуск планується у середині року

Мінцифра та уряд Естонії розробили аналог Дії – застосунок mRiik. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Команда Мінцифри презентувала оновлення екосистеми «Дії» під час заходу Diia Reels, який відбувся в рамках Всесвітнього економічного форуму. На заході Михайло Федоров разом із віцеканцлером з цифрового розвитку Луукасом Крістіяном Ільвесом презентували естонський застосунок mRiik, який є аналогом української «Дії», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Естонія вже давно обмінюється досвідом і будує спільні технологічні рішення з іншими країнами. І Україна готова допомагати у впровадженні та розбудові цифрових сервісів та діджитал-інструментів в Естонії та у всьому світі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Під час співпраці з естонськими колегами команда «Дії» поділилася кодом застосунку та підходами до UX/UI дизайну. З лютого mRiik буде доступний для тестувальників, а повноцінний запуск планується у середині цього року. Завдяки єдиній національній мобільній платформі Естонія зможе заощадити на витратах на розробку в майбутньому.

Раніше Естонія на законодавчому рівні заборонила підтримку агресії РФ проти України.

Також Естонія зобов'язала Росію скоротити кількість працівників посольства у Таллінні.