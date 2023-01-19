Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Естонія запускає «державу в смартфоні» на базі української «Дії»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Естонія запускає «державу в смартфоні» на базі української «Дії»
Україна готова допомагати Естонії у впровадженні та розбудові цифрових сервісів
Михайло Федоров / Telegram

З лютого mRiik буде доступний для тестувальників, а повноцінний запуск планується у середині року

Мінцифра та уряд Естонії розробили аналог Дії – застосунок mRiik. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

«Команда Мінцифри презентувала оновлення екосистеми «Дії» під час заходу Diia Reels, який відбувся в рамках Всесвітнього економічного форуму. На заході Михайло Федоров разом із віцеканцлером з цифрового розвитку Луукасом Крістіяном Ільвесом презентували естонський застосунок mRiik, який є аналогом української «Дії», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Естонія вже давно обмінюється досвідом і будує спільні технологічні рішення з іншими країнами. І Україна готова допомагати у впровадженні та розбудові цифрових сервісів та діджитал-інструментів в Естонії та у всьому світі.

Під час співпраці з естонськими колегами команда «Дії» поділилася кодом застосунку та підходами до UX/UI дизайну. З лютого mRiik буде доступний для тестувальників, а повноцінний запуск планується у середині цього року. Завдяки єдиній національній мобільній платформі Естонія зможе заощадити на витратах на розробку в майбутньому.

Раніше Естонія на законодавчому рівні заборонила підтримку агресії РФ проти України.

Також Естонія зобов'язала Росію скоротити кількість працівників посольства у Таллінні.

Теги: Естонія Україна Михайло Федоров

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Естонія зобов'язала Росію скоротити кількість працівників посольства у Таллінні
Естонія зобов'язала Росію скоротити кількість працівників посольства у Таллінні
12 сiчня, 07:57
Генсек МЗС Естонії Йонатан Всевіов вважає ядерні погрози Росії шантажем
Естонія зробила заяву стосовно ядерного шантажу Росії
Вчора, 12:19
Естонія виділить рекордний пакет військової допомоги Україні: що до нього увійде
Естонія виділить рекордний пакет військової допомоги Україні: що до нього увійде
Сьогодні, 11:52

Соціум

Естонія запускає «державу в смартфоні» на базі української «Дії»
Естонія запускає «державу в смартфоні» на базі української «Дії»
У Білорусі спалахнув російський винищувач МіГ-31К: деталі
У Білорусі спалахнув російський винищувач МіГ-31К: деталі
Міноборони Білорусі заявило про приведення в бойову готовність підрозділів артилерії
Міноборони Білорусі заявило про приведення в бойову готовність підрозділів артилерії
Масштабна повітряна тривога: у Білорусі злетіла ворожа авіація
Масштабна повітряна тривога: у Білорусі злетіла ворожа авіація
Росія відправить на фронт найсучасніші танки – британська розвідка
Росія відправить на фронт найсучасніші танки – британська розвідка
Поранені в Україні «вагнерівці» лікуються у клініці, пов'язаній із дочкою Путіна (відео)
Поранені в Україні «вагнерівці» лікуються у клініці, пов'язаній із дочкою Путіна (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Трагедія в Броварах: все, що відомо про падіння гелікоптера (фото, відео)
15K
За кілька тижнів ми зрозуміємо, чи виживе Україна – Дуда
13K
Яка ситуація під Бахмутом і Соледаром: дані розвідки США
13K
19 січня – Водохреще або Йордан: звичаї, прикмети, заборони
9953
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
7411
Арестович потрапив до бази «Миротворця»

Новини

Гарний знак: на Водохреща над Лаврою з'явилася величезна веселка
Сьогодні, 12:55
ЗСУ за добу відбили атаки окупантів поблизу 14 населених пунктів – Генштаб
Сьогодні, 06:53
Віталій Кличко вручив Борису Джонсону важливу нагороду
Сьогодні, 04:00
США надали Україні більше гуманітарної допомоги, ніж решта країн, разом узятих
Вчора, 14:49
«Думали, що це ракета»: очевидці розповіли деталі про падіння гелікоптера
Вчора, 14:14
Стало відомо, хто ще з посадовців МВС загинув під час трагедії у Броварах (фото)
Вчора, 13:18

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту