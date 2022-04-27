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    Естонія на законодавчому рівні заборонила підтримку агресії РФ проти України

    Естонія від початку повномасштабного вторгнення Росії підтримує Україну - Естонія на законодавчому рівні заборонила підтримку агресії РФ проти України
    Естонія від початку повномасштабного вторгнення Росії підтримує Україну
    фото: 5.ua

    Для фізичних осіб законом передбачено штраф у розмірі до 1200 євро або арешт

    Президент Естонії Алар Каріс підписав закон, який передбачає заборону будь-якої підтримки агресії іноземної держави, зокрема використання у громадському просторі відповідної символіки. Про це повідомляє естонське видання ERR.

    Відповідно до закону, вступ до складу іноземних збройних сил або іншого збройного утворення, які брали участь в акті агресії; участь у скоєнні чи підготовці акта агресії іноземної держави або явна безпосередня підтримка акта агресії іноземної держави, включаючи його фінансування, стають кримінальним злочином.

    Крім того, забороняється публічно демонструвати символ акту агресії, геноциду, злочину проти людяності чи військового злочину таким чином, що підтримує чи виправдовує подібні дії.

    Зазначимо, що відповідний документ минулого тижні підтримав парламент Естонії. Для фізичних осіб законом передбачено штраф у розмірі до 1200 євро або арешт.

    Нагадаємо, Естонія на п’ять років заборонила в’їзд російському співаку Філіпу Кіркорову. Раніше стало відомо, що Естонія передала Україні партію летальної зброї. Естонія передала Україні протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові міни, безвідкатні протитанкові гармати, автоматичну зброю, боєприпаси, одноразові гранатомети та ручні гранати.

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    Теги: росія окупанти війна Естонія Україна окупація #stoprussia
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    Естонія на законодавчому рівні заборонила підтримку агресії РФ проти України