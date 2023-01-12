Естонія зобов'язала Росію скоротити кількість працівників посольства у Таллінні

Естонія вважає принцип еквівалентності дуже важливим у відносинах з Росією

Росія має до 1 лютого 2023 року скоротити кількість співробітників свого посольства в Таллінні (Естонія). Про це повідомляється на сайті зовнішньополітичного відомства Естонії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Мета рішення – досягти паритету чи еквівалентності у чисельності посад у посольстві, а це означає, що кількість існуючих посад у російських та естонських представництвах, які діють у столицях, буде однакова», – йдеться у повідомленні.

У результаті рішення чисельність співробітників посольства РФ має бути скорочена до 8 дипломатів та 15 адміністративно-технічних та обслуговуючих працівників.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Естонія вважає принцип еквівалентності дуже важливим у відносинах з Росією. «З огляду на те, що співробітники посольства Росії не займаються просуванням відносин між Естонією та Росією в умовах агресивної війни (проти України, – ред.), ми бачимо, що нинішній розмір російського представництва не виправданий», – сказав міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.

Він також нагадав, що з початку війни Естонія звела двосторонні відносини з російською федерацією до абсолютного мінімуму. Зокрема, навесні були закриті російські консульські представництва в Нарві та Тарту, вислані три співробітники російського посольства з дипломатичним статусом, які «активно підривали безпеку Естонії та поширювали пропаганду, яка виправдовує воєнні дії Росії».

«Зараз ми встановлюємо верхню межу кількості російських дипломатів, які працюють в Естонії, щоб досягти паритету. Однак цей крок корелює із загальною низькою точкою у наших двосторонніх відносинах», - пояснив глава естонського МЗС.

Нагадаємо, голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з естонським колегою Урмасом Рейнсалу військову допомогу для України.