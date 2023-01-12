Головна Світ Політика
search button user button menu button

Естонія зобов'язала Росію скоротити кількість працівників посольства у Таллінні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Естонія зобов'язала Росію скоротити кількість працівників посольства у Таллінні
фото з відкритих джерел

Естонія вважає принцип еквівалентності дуже важливим у відносинах з Росією

Росія має до 1 лютого 2023 року скоротити кількість співробітників свого посольства в Таллінні (Естонія). Про це повідомляється на сайті зовнішньополітичного відомства Естонії.

«Мета рішення – досягти паритету чи еквівалентності у чисельності посад у посольстві, а це означає, що кількість існуючих посад у російських та естонських представництвах, які діють у столицях, буде однакова», – йдеться у повідомленні.

У результаті рішення чисельність співробітників посольства РФ має бути скорочена до 8 дипломатів та 15 адміністративно-технічних та обслуговуючих працівників.

Естонія вважає принцип еквівалентності дуже важливим у відносинах з Росією. «З огляду на те, що співробітники посольства Росії не займаються просуванням відносин між Естонією та Росією в умовах агресивної війни (проти України, – ред.), ми бачимо, що нинішній розмір російського представництва не виправданий», – сказав міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.

Він також нагадав, що з початку війни Естонія звела двосторонні відносини з російською федерацією до абсолютного мінімуму. Зокрема, навесні були закриті російські консульські представництва в Нарві та Тарту, вислані три співробітники російського посольства з дипломатичним статусом, які «активно підривали безпеку Естонії та поширювали пропаганду, яка виправдовує воєнні дії Росії».

«Зараз ми встановлюємо верхню межу кількості російських дипломатів, які працюють в Естонії, щоб досягти паритету. Однак цей крок корелює із загальною низькою точкою у наших двосторонніх відносинах», - пояснив глава естонського МЗС.

Нагадаємо, голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з естонським колегою Урмасом Рейнсалу військову допомогу для України. 

Теги: Естонія посольство росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заморожені кошти на рахунках, що належать росіянам у країні, становлять майже €20 млн
Естонія поспішає розпочати процедуру конфіскації російських активів
9 сiчня, 21:08
Естонія запропонує ЄС знизити стелю цін на російську нафту
Естонія запропонує ЄС знизити стелю цін на російську нафту
5 сiчня, 18:21
В Україні заміновані важливі об'єкти інфраструктури
Британія та Естонія передали Україні цінне обладнання
31 грудня, 2022, 06:16

Політика

Естонія зобов'язала Росію скоротити кількість працівників посольства у Таллінні
Естонія зобов'язала Росію скоротити кількість працівників посольства у Таллінні
Перестановки у військовому командуванні РФ: ISW назвав дві мети Кремля
Перестановки у військовому командуванні РФ: ISW назвав дві мети Кремля
У Білорусі затримано колишнього кандидата у президенти країни Дмитрієва
У Білорусі затримано колишнього кандидата у президенти країни Дмитрієва
До Нідерландів прибула велика партія танків зі США
До Нідерландів прибула велика партія танків зі США
Помічники Байдена знайшли другу партію секретних документів
Помічники Байдена знайшли другу партію секретних документів
Білий дім відреагував на кадрові перестановки у військовому командуванні РФ
Білий дім відреагував на кадрові перестановки у військовому командуванні РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
160K
Замість повісток – оповіщення. Юрист пояснив, як це працюватиме
19K
Я залишаюсь вірним УПЦ (МП). Боксер Усик зробив заяву
13K
Улюблений генерал президента. І це не Залужний
13K
«Укренерго» попереджає про зростання дефіциту електрики
8297
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
7171
Соледар – найгарячіша точка. Що відбувається в місті, яке штурмують окупанти (оновлено)

Новини

Українська авіація потужно ударила по позиціях окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:58
Ситуація в енергосистемі є складною через обстріли і похолодання, – Центр Разумкова
Вчора, 18:29
ЗСУ ударили по позиціях російських ракетних військ – Генштаб
Вчора, 06:53
Порошенко в ефірі Sky News пояснив, для чого Україні потрібні британські танки
10 сiчня, 19:13
Долітались: російські літаки все частіше потрапляють в аварії та ламаються
10 сiчня, 19:01
«Слуги» планують вигнати депутатів від ОПЗЖ з Ради. Але не всіх (список)
10 сiчня, 12:34

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту