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Естонія зробила заяву стосовно ядерного шантажу Росії

Ірина Глотова
glavcom.ua
Естонія зробила заяву стосовно ядерного шантажу Росії
Генсек МЗС Естонії Йонатан Всевіов вважає ядерні погрози Росії шантажем
фото: ERR

Генсек МЗС Естонії Йонатан Всевіов переконаний, що ядерні погрози з боку Росії  не завадять НАТО допомагати Україні

Естонія на 100% підтримує Україну у її відсічі незаконній агресії, допоки Україна не переможе та повністю не відновить свою територіальну цілісність. Про це у інтерв'ю «ТСН» заявив генсек МЗС Естонії Йонатан Всевіов.

«Це наша мета. Ми щодня працюємо над тим, щоб надати Україні всю необхідну допомогу: політичну, економічну, а також військову. Формат «Рамштайн», очевидно, дуже важливий. Але неєдиний, де ми робимо цю роботу. Естонія дуже наполегливо працює, щоб побачити, що ще ми можемо зробити», – прокоментував він.

Генсек МЗС Естонії також висловився, щодо можливих наслідків ядерних загроз з боку Росії та запевнив, що вони, здебільшого, використовуються задля шантажу НАТО.  

«Це надзвичайно серйозні питання, коли ядерні погрози використовуються для шантажу чи погроз, щоб паралізувати нашу політику. Це є крайньою безвідповідальністю. Спосіб підходу з нашого боку в НАТО до таких погроз полягає в тому, щоб продемонструвати абсолютний спокій і впевненість. НАТО також є ядерним альянсом. І ядерний шантаж не завадить нам робити все, що ми вважаємо за потрібне», – зазначив він.

Що стосується майбутньої допомоги Україні від  країн ЄС, то у Естонії переконані, що країна незабаром  почне отримувати танки західного виробництва. «Я також дуже впевнений, що Україна отримає всі інші елементи допомоги, яких вона потребує. Тому що ЄС, НАТО, всі наші уряди абсолютно чітко дали зрозуміти, що ми розуміємо, що поставлено на карту», – сказав Йонатан Всевіов. Він сподівається, що після завершення війни в Україні буде створено нові норми, які або виключатимуть агресію як інструмент держуправління, чи дискредитуватимуть агресію, принаймні, на одне покоління. 

Нагадаємо, Естонія цього місяця планує представити юридичний план арешту російських активів в країні.

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Теги: путін ядерна зброя Естонія Україна танки шантаж погрози

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