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Естонія виділить рекордний пакет військової допомоги Україні: що до нього увійде

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Естонія виділить рекордний пакет військової допомоги Україні: що до нього увійде
фото з відкритих джерел

Допомога складається з гаубиць, боєприпасів, автомобілів підтримки для артилерійських підрозділів та гранатометів

Уряд Естонії вирішив надати Україні військову допомогу на 113 млн євро. Про це повідомляє ERR.

Зазначається, що пропозиція міністра оборони Естонії Ханно Певкура щодо військової допомоги Україні включає в себе непряму вогневу і протитанкову зброю, а також боєприпаси на загальну суму 113 млн євро. Таким чином, військова допомога Естонії Україні зросте до 370 млн євро, або трохи більше одного відсотка валового внутрішнього продукту Естонії.

Повідомляється, що цього разу пакет військової допомоги складається з гаубиць, боєприпасів, автомобілів підтримки для артилерійських підрозділів та гранатометів.

За даними ж, Естонія надає десятки 155-мм і 122-мм гаубиць, тисячі снарядів і вантажівок до них, понад сотню протитанкових знарядь Carl-Gustav і понад тисячу одиниць боєприпасів до них.

Естонія виділить рекордний пакет військової допомоги Україні: що до нього увійде фото 1

Хоча допомога частково взята із запасів, які вже використовуються самою Естонією, уряд підтвердив у своєму прес-релізі, це не призведе до зниження обороноздатності країни, оскільки дефіцит боєготовності переданої артилерії буде повністю відновлено в недалекому майбутньому. Так, країна запланувала перехід на мобільні ракети K9, закуплені у Південної Кореї, до того ж, оборона Естонії буде посилена присутністю союзників, включаючи нещодавно передані установки Himars. «Держава і народ України досі дуже вміло використовували нашу військову допомогу. Ми всі хочемо, щоб війна закінчилася, але Росія надіслала чіткий сигнал, що планує продовжувати свою загарбницьку війну. Тому вільний світ має продовжувати надавати збройну допомогу Україні і робити це ще швидше і набагато більше, ніж раніше, у більших масштабах», - сказала прем'єр-міністр Естонії Кайа Каллас.

Каллас також заохотила інші країни надсилати Україні озброєння. Окрім того, міністр оборони Певкур наголосив на великій потребі України у важкому озброєнні.

Раніше повідомлялося, що США мають намір завершити формування нового масштабного пакету військової допомоги Україні на загальну суму близько $2,5 млрд, який вперше включатиме бойові машини Stryker. П

Теги: військова техніка Естонія

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