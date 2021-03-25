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    Естонія планує в квітні ввести паспорти вакцинації

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    Естонія планує в квітні ввести паспорти вакцинації - Естонія планує в квітні ввести паспорти вакцинації
    Естонія планує в квітні ввести паспорти вакцинації

    Естонія почне користуватися цифровим сертифікатом вакцинації у квітні

    Уряд Естонії планує ввести паспорти Covid-вакцинації у квітні. Найближчим часом влада країни почне переговори з сусідніми країнами про визнання сертифікатів про вакцинації.

    Про це заявив віце-канцлер сфери розвитку електронних послуг та інновацій Калле Киллар, передає ERR.

    «Естонія почне користуватися цифровим сертифікатом вакцинації у квітні», - заявив він.

    Віце-канцлер зазначив, що країнам необхідні позитивні приклади безпечного обміну даними для забезпечення захищеності даних.

    «Важливо, щоб у людей були дані про вакцинацію в цифровому і підтвердженому вигляді. Це зробить їх подорожі та повсякденне життя комфортними», - підкреслив він.

    Нагадаємо, Румунія і Греція планують домовитися про подорожі з використанням власних сертифікатів вакцинації від коронавірусу. Це дозволить відкрити туризм між двома країнами.

    Теги: Греція Естонія Румунія туризм влада коронавірус
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