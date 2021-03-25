Естонія планує в квітні ввести паспорти вакцинації
Естонія почне користуватися цифровим сертифікатом вакцинації у квітні
Про це заявив віце-канцлер сфери розвитку електронних послуг та інновацій Калле Киллар, передає ERR.
«Естонія почне користуватися цифровим сертифікатом вакцинації у квітні», - заявив він.
Віце-канцлер зазначив, що країнам необхідні позитивні приклади безпечного обміну даними для забезпечення захищеності даних.
«Важливо, щоб у людей були дані про вакцинацію в цифровому і підтвердженому вигляді. Це зробить їх подорожі та повсякденне життя комфортними», - підкреслив він.
Нагадаємо, Румунія і Греція планують домовитися про подорожі з використанням власних сертифікатів вакцинації від коронавірусу. Це дозволить відкрити туризм між двома країнами.