Естонія планує в квітні ввести паспорти вакцинації

Естонія почне користуватися цифровим сертифікатом вакцинації у квітні

Уряд Естонії планує ввести паспорти Covid-вакцинації у квітні. Найближчим часом влада країни почне переговори з сусідніми країнами про визнання сертифікатів про вакцинації.

Про це заявив віце-канцлер сфери розвитку електронних послуг та інновацій Калле Киллар, передає ERR.

«Естонія почне користуватися цифровим сертифікатом вакцинації у квітні», - заявив він.

Віце-канцлер зазначив, що країнам необхідні позитивні приклади безпечного обміну даними для забезпечення захищеності даних.

«Важливо, щоб у людей були дані про вакцинацію в цифровому і підтвердженому вигляді. Це зробить їх подорожі та повсякденне життя комфортними», - підкреслив він.

Нагадаємо, Румунія і Греція планують домовитися про подорожі з використанням власних сертифікатів вакцинації від коронавірусу. Це дозволить відкрити туризм між двома країнами.