Академік пояснив різницю між британським і вуханським коронавірусом

Комісаренко: британський варіант відрізняється від вуханського у восьми місцях, де відбулися мутації

Якщо імунна система людини не може побороти британський варіант коронавірусу швидко, тоді відбуваються мутації, які набувають можливостей передавати мутований вірус іншим людям. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова комісії з біобезпеки й біозахисту при РНБО, директор Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України Сергій Комісаренко.

Комісаренко зазначив, що всі вакцинації проти Covid-19 поки що є ефективними. Проте наразі йде дискусія щодо китайської вакцини Coronavac від китайської компанії Sinovac. «Ця вакцина створюється на основі не частини, а суцільного вірусу. У чому є його небезпека? Якщо вона вводиться людині, у якої імунодефіцит, то вірус усе ж таки може розвиватися й навіть розмножуватися», – сказав він.

Проте Комісаренко зауважив, що мутації у SARS-CoV–2 відбуваються досить рідко. Значно рідше, ніж, наприклад, у вірусі грипу. Коли коронавірус потрапляє до організму людини, то мутації відбуваються приблизно один раз на 10–12 днів.

Також Комісаренко пояснив різницю між британським і вуханським коронавірусом. За його словами, усі розробки вакцин стосувалися первинного вуханського типу вірусу.

«Всі вакцини створювалися на основі опублікованої раніше структури. А для створення тестів проти вірусу чи вакцин не потрібно працювати із самим вірусом, достатньо знати його структуру, тобто достатньо мати алфавіт, речення, з чого складається вірус, якщо простіше сказати. Усі розробки стосувалися саме первинного вуханського типу вірусу», – сказав він.

Комісаренко розповів про особливості британського варіанту коронавірусу: «Якщо імунна система не може побороти цього вірусу швидко, тоді відбуваються мутації, які набувають можливостей передавати мутований вірус іншим людям. Тобто він стає дуже ефективним в інфікуванні інших людей. Учені поки не можуть знайти нульового пацієнта, який став джерелом цього мутанта й потім передав вірус іншим. Британський варіант відрізняється від вуханського у восьми місцях, де відбулися мутації».

Він зазначив, що один із найбільш небезпечних варіантів коронавірусу – це бразильський. Це тому, що в місті Манаус фактично не боролися з вірусом.

«Там вирішили, що нехай люди перехворіють і виробиться колективний імунітет, що допоможе зупинити розповсюдження вірусу. Так воно і сталося. Але при цьому в них величезна кількість людей померли, перехворіли майже 80 % людей. Справді виробився колективний імунітет: люди припинили заражатися, вірус нібито зник. Але це спричинило дуже небезпечну мутацію, змінилася структура цього вірусу, він став більш агресивним, у ньому відбулася мутація амінокислоти, яка виявилася вкрай небезпечною», – розповів Комісаренко.

Нагадаємо, науковці Інституту молекулярної біології та генетики НАН України виявили нові мутації «британського» штаму коронавірусу. Модифікований «британець» відрізняється від попередника, вперше виявленого у Лондоні в грудні 2020 року, критичними змінами у ділянках вірусу, що відповідають за швидкість розмноження вірусу у клітині та реактивність імунної системи.

Очільник МОЗ заявив, що «британський» штам коронавірусу є по всій країні. Раніше також повідомлялося, що лабораторія клініки «Шаріте» виявила в Україні два абсолютно нові штами коронавірусу.