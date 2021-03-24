У магазини Відня почнуть пускати тільки з негативним тестом на коронавірус

Також жителів східних регіонів Австрії зобов'язали носити респіратори FFP2

Влада Австрії вирішила закрити від 1 по 6 квітня більшість магазинів в східних регіонах, в тому числі в столиці країни Відні. Все це - через велику кількість випадків зараження коронавірусом.

Австрійські чиновники оголосили про це 24 березня, повідомляє віденська газета Kurier.

Виняток на період великодніх свят зроблять тільки для тих, хто торгує товарами першої необхідності, наприклад, супермаркетам і аптекам.

Торгівлю планують відновити починаючи від 7 квітня. Після цього жителям східної Австрії дозволять відвідувати магазини тільки з негативним тестом на коронавірус, повідомив глава МОЗ Австрії Рудольф Аншобер. Зараз негативний тест необхідний при відвідуванні перукарень та інших підприємств сфери послуг.

Крім цього, жителів східних регіонів Австрії зобов'язали носити респіратори FFP2 в будь-яких приміщеннях, якщо там знаходяться більше однієї людини, а також в місцях скупчення людей на вулиці. Крім того, компанії зобов'язали тестувати співробітників на коронавірус один раз в тиждень.