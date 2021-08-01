  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Естонські вчені створили спрей для носа від коронавірусу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Інформація про продукт і інформація на пакуванні узгоджені як з Департаментом лікарських засобів, так і з Департаментом здоров&rsquo;я Естонії - Естонські вчені створили спрей для носа від коронавірусу
    Інформація про продукт і інформація на пакуванні узгоджені як з Департаментом лікарських засобів, так і з Департаментом здоров’я Естонії
    Фото Icosagen

    Спрей забезпечує захист як від вихідного штаму, так і від штаму «дельта», а також від британських, південноафриканських і бразильських штамів

    Естонські учені створили спрей від коронавірусу, що захищає від усіх штамів, які викликають найбільше занепокоєння. Про це пише естонське видання Postimees.

    Лабораторні дослідження показали, що спрей для носа забезпечує захист як від вихідного штаму, так і від штаму «дельта» індійського походження, а також від британських, південноафриканських і бразильських штамів.

    Рішення, що дозволяє виробляти та продавати спрей під назвою BioBlock, було прийнято Департаментом здоров’я Естонії на підставі висновку групи експертів, що складається з фахівців з Департаменту лікарських засобів, Департаменту здоров’я, Департаменту сільського господарства і продовольства та Департаменту захисту прав споживачів і технічного нагляду.

    З юридичної точки зору – це не лікарський засіб або медичний пристрій, але інформація про продукт і інформація на пакуванні узгоджені як з Департаментом лікарських засобів, так і з Департаментом здоров’я.

    Нагадаємо, в Україну прибула партія вакцини від коронавірусу AstraZeneca, яку відправив уряд Естонії. Транспортний літак естонських ВПС доставив 52800 доз препарату Ці дози в першу чергу підуть на імунізацію військовослужбовців резерву.

    Теги: медицина Естонія наука уряд коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Естонські вчені створили спрей для носа від коронавірусу