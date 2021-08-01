Естонські вчені створили спрей для носа від коронавірусу

Інформація про продукт і інформація на пакуванні узгоджені як з Департаментом лікарських засобів, так і з Департаментом здоров’я Естонії

Спрей забезпечує захист як від вихідного штаму, так і від штаму «дельта», а також від британських, південноафриканських і бразильських штамів

Естонські учені створили спрей від коронавірусу, що захищає від усіх штамів, які викликають найбільше занепокоєння. Про це пише естонське видання Postimees.

Лабораторні дослідження показали, що спрей для носа забезпечує захист як від вихідного штаму, так і від штаму «дельта» індійського походження, а також від британських, південноафриканських і бразильських штамів.

Рішення, що дозволяє виробляти та продавати спрей під назвою BioBlock, було прийнято Департаментом здоров’я Естонії на підставі висновку групи експертів, що складається з фахівців з Департаменту лікарських засобів, Департаменту здоров’я, Департаменту сільського господарства і продовольства та Департаменту захисту прав споживачів і технічного нагляду.

З юридичної точки зору – це не лікарський засіб або медичний пристрій, але інформація про продукт і інформація на пакуванні узгоджені як з Департаментом лікарських засобів, так і з Департаментом здоров’я.

Нагадаємо, в Україну прибула партія вакцини від коронавірусу AstraZeneca, яку відправив уряд Естонії. Транспортний літак естонських ВПС доставив 52800 доз препарату Ці дози в першу чергу підуть на імунізацію військовослужбовців резерву.