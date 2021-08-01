Зеленський потрапив в ту ж пастку, що й Порошенко три роки тому, – політолог

«Велике будівництво та «інстаграмні відосікі» на хліб не намажеш» – Таран

Президент України Зеленський потрапив в ту ж пастку, що й п’ятий президент Петро Порошенко три роки тому. Про це заявив політолог Віктор Таран в статті для видання «Главред».

Коментуючи чутки про бажання Зеленського змінити главу уряду Дениса Шмигаля, експерт зазначив, що воно викликане незадовільними економічними та соціальними показниками. Зокрема, Таран порушив питання зростання пенсій. Він висловив думку, що зростання зарплат і пенсійних виплат повинно відбуватися хоча б на тому рівні, як це було за попередньої влади. Відсутність позитивних результатів негативно впливає на рейтинги, впевнений експерт.

«Фактично Зеленський потрапив в ту ж пастку, що й Порошенко три роки тому. Тоді п’ятому президенту закидали – мову і Томос на хліб не намажеш. Те ж саме зараз можна закинути і Зеленському – велике будівництво і «інстаграмні відосікі» на хліб не намажеш», – зазначив політолог.

На його думку, після провалу всіх мирних ініціатив на Сході, чинна влада повинна домогтися реальних успіхів в економіці країни.

В березні 2019 року, коли президентом був Порошенко, а коаліційний уряд очолював Гройсман, пенсії виросли для 2,5 млн осіб – на суму від 100 до 400 грн; для понад 1,5 млн пенсіонерів – на суму від 400 до 700 грн; для майже 500 тис. осіб – від 700 грн до 1000 грн. Тобто середня сума підвищення для осіб, пенсії яких підлягали перерахунку, склала приблизно 514 гривень.

Політолог не виключає, що на початок вересня на Банковій може з'явитися новий фаворит.

«Але одне можна сказати точно – принципове рішення змінити Шмигаль прийнято. Тому тепер спостерігаємо за технічним виконанням ротації», – зазначив Таран.