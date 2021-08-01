У Туреччині число нових випадків Covid-19 сягнуло максимуму за три місяці

З початку липня показник захворюваності збільшився в п’ять разів

За останню добу захворіло 22332 людини

У Туреччині виявили добовий максимум хворих на коронавірус за три місяці. Приріст хворих за останню добу склав 22332 випадки, повідомив Мінохоронздоров’я країни на своєму сайті.

Як зазначається, це максимальний показник кількості хворих Covid-19 з 6 травня. З початку липня він збільшився в п’ять разів.

Абсолютний максимум по приросту захворюваності в Туреччині був зафіксований 16 квітня, тоді в країні виявили 63082 тих, що заразилися.

Раніше міністр охорони здоров’я республіки Фахреттін Коджа висловив стурбованість у зв’язку з темпами поширення вірусу в країні. За його словами, країна досягла такої кількості випадків Covid-19, яке викликає тривогу з приводу можливості тримати епідемію під контролем.

Нагадаємо, станом на 1 серпня, в Україні зафіксовано 484 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 16, медпрацівників – 7. Також за минулу добу госпіталізовано – 473 особи, летальних випадків – 6, одужало – 131 особа.