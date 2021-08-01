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    За добу в Україні від Covid-19 вакцинували понад 68 тисяч осіб

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    Першу дозу вакцини отримали 45597 людей, повністю імунізовані &ndash; 22902 особи&nbsp; - За добу в Україні від Covid-19 вакцинували понад 68 тисяч осіб

    Першу дозу вакцини отримали 45597 людей, повністю імунізовані – 22902 особи 

    Фото з відкритих джерел

    В Україні з початку кампанії з вакцинації проведено 5594703 щеплень

    За минулу добу в Україні проти Covid-19 було щеплено 68499 осіб. З них вакциновано першою дозою – 45597 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 22902 особи. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

    Загалом з початку кампанії з вакцинації проведено 5594703 щеплень. Вакциновано – 3571447 осіб, з них отримали першу дозу – 3571445 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 2023258 осіб (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).

    Вакцинація забезпечувала силами 420 мобільних бригад з імунізації, 965 пунктів щеплення та 319 центрів вакцинації.

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    Найбільше кількості щеплень за 31 липня 2021 року було проведено в м. Києві – 7274 щеплень, а протягом усього періоду вакцинальної кампанії – також у м. Києві – 843931 щеплення.

    Нагадаємо, станом на 1 серпня, в Україні зафіксовано 484 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 16, медпрацівників – 7. Також за минулу добу госпіталізовано – 473 особи, летальних випадків – 6, одужало – 131 особа.

    Як повідомлялося, за попередню добу в Україні вакцинували 150080 людей, загалом дві дози вакцини отримали уже понад два мільйони українців.

    Теги: епідемія щеплення вакцинація коронавірус
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    За добу в Україні від Covid-19 вакцинували понад 68 тисяч осіб