За добу в Україні від Covid-19 вакцинували понад 68 тисяч осіб

В Україні з початку кампанії з вакцинації проведено 5594703 щеплень

За минулу добу в Україні проти Covid-19 було щеплено 68499 осіб. З них вакциновано першою дозою – 45597 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 22902 особи. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Загалом з початку кампанії з вакцинації проведено 5594703 щеплень. Вакциновано – 3571447 осіб, з них отримали першу дозу – 3571445 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 2023258 осіб (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).

Вакцинація забезпечувала силами 420 мобільних бригад з імунізації, 965 пунктів щеплення та 319 центрів вакцинації.

Найбільше кількості щеплень за 31 липня 2021 року було проведено в м. Києві – 7274 щеплень, а протягом усього періоду вакцинальної кампанії – також у м. Києві – 843931 щеплення.

Нагадаємо, станом на 1 серпня, в Україні зафіксовано 484 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 16, медпрацівників – 7. Також за минулу добу госпіталізовано – 473 особи, летальних випадків – 6, одужало – 131 особа.

Як повідомлялося, за попередню добу в Україні вакцинували 150080 людей, загалом дві дози вакцини отримали уже понад два мільйони українців.