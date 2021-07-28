В Україну доставили партію вакцини AstraZeneca від Естонії

Ці дози в першу чергу підуть на імунізацію військовослужбовців резерву

В Україну прибула партія вакцини від коронавірусу AstraZeneca, яку відправив уряд Естонії. Транспортний літак естонських ВПС доставив 52 800 доз препарату. Про це повідомляє посольство Естонії в Україні.

«Естонія пожертвувала Україні 52 800 доз вакцини AstraZeneca. Ці дози в першу чергу підуть на імунізацію військовослужбовців резерву», - зазначили в дипмісії.

Дипломати додали, що в цілому Естонія передасть Україні 200 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

Посольство розмістило у своєму Twitter фотографії з прибулим в Україну літаком ВПС Естонії, який доставив вакцину.

Estonia donated 52,800 doses of @AstraZeneca #vaccine to Ukraine These doses will go primarily to the Ukrainian reservists. According to the decision of @EstonianGovt will donate a total of 200,000 doses to @MFAestonia @kaitsemin @SoMinEstonia @DefenceU @MoH_Ukraine pic.twitter.com/I3Tr5K2gR0 — Estonia in Ukraine (@EE_Ukraine) July 28, 2021

Наступні дози вакцини для України будуть виготовлені відповідно до графіка виробництва на цей рік, спочатку складеному для Естонії. Їх передаватимуть Україні в рамках глобального механізму COVAX.

Раніше президент України заявив, що до вересня інфраструктура вакцинації має бути готова до проведення 200-250 тисяч щеплень від коронавірусу на добу.

Нагадаємо, до кінця року Україна отримає понад 47 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу від різних виробників. В уряді наголошують, що цього має вистачити для повної вакцинації більшості дорослого населення України вже у 2021 році.

Раніше експерт пояснив, чому вакциновані люди хворіють на коронавірус.

Також відома інфекціоністка розповіла українцям, як себе поводити після вакцинації.

За 27 липня в Україні від коронавірусної хвороби вакцинували 143 328 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 264 715 людей, з них отримали одну дозу – 3 264 713 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 817 211 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 081 924 щеплення.