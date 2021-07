В Україну доставили партію вакцини AstraZeneca від Естонії

В Україну прибула партія вакцини від коронавірусу AstraZeneca, яку відправив уряд Естонії. Транспортний літак естонських ВПС доставив 52 800 доз препарату. Про це повідомляє посольство Естонії в Україні.

«Естонія пожертвувала Україні 52 800 доз вакцини AstraZeneca. Ці дози в першу чергу підуть на імунізацію військовослужбовців резерву», - зазначили в дипмісії.

Дипломати додали, що в цілому Естонія передасть Україні 200 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

Посольство розмістило у своєму Twitter фотографії з прибулим в Україну літаком ВПС Естонії, який доставив вакцину.

Estonia donated 52,800 doses of @AstraZeneca #vaccine to Ukraine These doses will go primarily to the Ukrainian reservists. According to the decision of @EstonianGovt will donate a total of 200,000 doses to @MFAestonia @kaitsemin @SoMinEstonia @DefenceU @MoH_Ukraine pic.twitter.com/I3Tr5K2gR0