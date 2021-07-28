  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    В Україну доставили партію вакцини AstraZeneca від Естонії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В Україну доставили партію вакцини AstraZeneca від Естонії - В Україну доставили партію вакцини AstraZeneca від Естонії
    В Україну доставили партію вакцини AstraZeneca від Естонії
    посольство Естонії в Україні

    Ці дози в першу чергу підуть на імунізацію військовослужбовців резерву

    В Україну прибула партія вакцини від коронавірусу AstraZeneca, яку відправив уряд Естонії. Транспортний літак естонських ВПС доставив 52 800 доз препарату. Про це повідомляє посольство Естонії в Україні.

    «Естонія пожертвувала Україні 52 800 доз вакцини AstraZeneca. Ці дози в першу чергу підуть на імунізацію військовослужбовців резерву», - зазначили в дипмісії.

    Дипломати додали, що в цілому Естонія передасть Україні 200 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

    Посольство розмістило у своєму Twitter фотографії з прибулим в Україну літаком ВПС Естонії, який доставив вакцину.

    Наступні дози вакцини для України будуть виготовлені відповідно до графіка виробництва на цей рік, спочатку складеному для Естонії. Їх передаватимуть Україні в рамках глобального механізму COVAX.

    Раніше президент України заявив, що до вересня інфраструктура вакцинації має бути готова до проведення 200-250 тисяч щеплень від коронавірусу на добу.

    Нагадаємо, до кінця року Україна отримає понад 47 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу від різних виробників. В уряді наголошують, що цього має вистачити для повної вакцинації більшості дорослого населення України вже у 2021 році.

    Раніше експерт пояснив, чому вакциновані люди хворіють на коронавірус.

    Також відома інфекціоністка розповіла українцям, як себе поводити після вакцинації.

    За 27 липня в Україні від коронавірусної хвороби вакцинували 143 328 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 264 715 людей, з них отримали одну дозу – 3 264 713 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 817 211 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 081 924 щеплення.

    Теги: Естонія літак посольство вакцинація уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україну доставили партію вакцини AstraZeneca від Естонії