Користувачі Instagram зможуть повідомляти про фейки



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Пости не будуть видалятися, але їх просування за допомогою хештегів і сторінки Explore буде заборонено

Розміщення фейків не заборонено в жодному з Facebook-сервісів, але компанія вживає заходів для зменшення дезінформації.

Про це повідомляє Reuters.

Для користувачів у США Instagram запустить функцію, що дозволить повідомляти про пости, які вони вважають фейковими.

Користувачі мають натиснути на три крапки у верхньому куті допису й позначити пост як фейковий.

За словами представниці Facebook Стефані Отвей, марковані таким чином пости не будуть видалятися, але їх просування за допомогою хештегів і сторінки Explore буде заборонено.

У Facebook є 54 партнери із перевірки фактів, які працюють 42 мовами, але наразі нова функція буде доступна лише у США.