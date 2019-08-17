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    Технології

    Користувачі Instagram зможуть повідомляти про фейки

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    Користувачі Instagram зможуть повідомляти про фейки

    Пости не будуть видалятися, але їх просування за допомогою хештегів і сторінки Explore буде заборонено

    Розміщення фейків не заборонено в жодному з Facebook-сервісів, але компанія вживає заходів для зменшення дезінформації.

    Про це повідомляє Reuters.

    Для користувачів у США Instagram запустить функцію, що дозволить повідомляти про пости, які вони вважають фейковими.

    Користувачі мають натиснути на три крапки у верхньому куті допису й позначити пост як фейковий.

    За словами представниці Facebook Стефані Отвей, марковані таким чином пости не будуть видалятися, але їх просування за допомогою хештегів і сторінки Explore буде заборонено.

    У Facebook є 54 партнери із перевірки фактів, які працюють 42 мовами, але наразі нова функція буде доступна лише у США.

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