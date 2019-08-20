Китай образився на Facebook і Twitter через Гонконг



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Facebook та Twitter заборонені в КНР, але ними вільно можна користуватися в Гонконзі

Уряд КНР заявив про те, що має право поширювати власне бачення щодо ситуації в Гонконзі за допомогою соціальних мереж на фоні масових протестів місцевого населення. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Відповідна заява була зроблена після того як Facebook та Twitter заблокували можливість Пекіну поширювати пропаганду, яка була спрямована на підрив руху протестів. Так, Twitter заблокував загалом 936 акаунтів, які були спрямовані на реалізацію інформаційної операції. Facebook теж заблокував низку акаунтів після попередження Twitter на фоні зв’язків власників цих акаунтів із урядом КНР.

До цього відповідні соціальні мережі піддали критиці за публікації проплачених урядом КНР оголошень, які критикували протести в Гонконзі. Facebook та Twitter заборонені в КНР, але ними вільно можна користуватися в Гонконзі.

Нагадаємо, у Гонконгзі голова адміністрації Керрі Лам заявила про готовність створити платформу для діалогу з протестувальниками, однак відмовилася задовольнити їхні вимоги.

На антиурядовий протест у Гонконзі в неділю, 18 серпня, вийшли близько 1,7 мільйона учасників.

Нагадаємо, протести у Гонконзі почалися в червні цього року після внесення закону про спрощену процедуру екстрадиції підозрюваних в інші країни, включаючи материковий Китай.

1997 року колишня британськя колонія Гонконг був переданий під управління Пекіна за договором, відповідно до якого комуністичний уряд КНР обіцяв не змінювати політичний і економічний лад на острові і підтримувати принцип «одна країна - дві системи».

Противники закону вважають, що спрощена процедура висилання підозрюваних в Китай загрожує переслідуванням опозиціонерам в Гонконзі.