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    Політика

    У мережі відреагували на подію з втечею наркобарона

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    Маріхуана - У мережі відреагували на подію з втечею наркобарона
    Маріхуана

    Через 50 років товари з марихуани будуть такими ж легальними і нормальними, як сьогодні долари

    Дратує, що хлопця, який втік в аеропорту в наших медіа називають наркобароном. В такому ще негативному кримінальному контексті. Ну який він наркобарон?

    Свою думку на подію з наркоторговцем Амосом Дов Сільвером висловив користувач Facebook журналіст Дмитро Литвин.

    «Це навіть образливо так говорити про таку людину. Цей хлопець заснував сервіс з розповсюдження марихуани, фактично додаток з перевіркою. Не картель який-небудь, а мережевий майданчик, де дилери безпосередньо контактували з покупцями. Ну це явно не наркобаронство, – пише журналіст.

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    Той випадок, коли медіа не заморочуються фактчекінгом.

    «І взагалі, ще 50 років тому у нас в країні джинси вважалися – викличним предметом одягу, рок-музику називали занепадницькою, а за зберігання і обмін валюти цілком могли посадити років на 10 роківз конфіскацією майна. Це була важка стаття! Так ось, ще через 50 років товари з марихуани будуть такими ж легальними і нормальними, як сьогодні долари, які вже встигла вільно обміняти, хоча б раз в житті кожна людина в нашій країні, хоча ще покоління (!) тому це вважалося підривним, кримінально караним і глибоко аморальним вчинком. Пфф!», – резюмував Литвин.

    Нагадаємо, у СБУ «з-під носа» втік ізраїльський наркобарон.

    СБУ видала ізраїльському наркобарону перед втечею паспорт та зняла кайданки.

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    СБУ Facebook Дмитро Литвин
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