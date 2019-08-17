У мережі відреагували на подію з втечею наркобарона



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Маріхуана

Через 50 років товари з марихуани будуть такими ж легальними і нормальними, як сьогодні долари

Дратує, що хлопця, який втік в аеропорту в наших медіа називають наркобароном. В такому ще негативному кримінальному контексті. Ну який він наркобарон?

Свою думку на подію з наркоторговцем Амосом Дов Сільвером висловив користувач Facebook журналіст Дмитро Литвин.

«Це навіть образливо так говорити про таку людину. Цей хлопець заснував сервіс з розповсюдження марихуани, фактично додаток з перевіркою. Не картель який-небудь, а мережевий майданчик, де дилери безпосередньо контактували з покупцями. Ну це явно не наркобаронство, – пише журналіст.

Той випадок, коли медіа не заморочуються фактчекінгом.

«І взагалі, ще 50 років тому у нас в країні джинси вважалися – викличним предметом одягу, рок-музику називали занепадницькою, а за зберігання і обмін валюти цілком могли посадити років на 10 роківз конфіскацією майна. Це була важка стаття! Так ось, ще через 50 років товари з марихуани будуть такими ж легальними і нормальними, як сьогодні долари, які вже встигла вільно обміняти, хоча б раз в житті кожна людина в нашій країні, хоча ще покоління (!) тому це вважалося підривним, кримінально караним і глибоко аморальним вчинком. Пфф!», – резюмував Литвин.

Нагадаємо, у СБУ «з-під носа» втік ізраїльський наркобарон.

СБУ видала ізраїльському наркобарону перед втечею паспорт та зняла кайданки.