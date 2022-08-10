Скільки біженців з України залишаються у Молдові: оприлюднено дані

Від початку повномасштабної війни до Молдови в’їхало понад пів мільйона українців

У Республіці Молдова залишається понад 76 тис. українських біженців. Про це повідомляє видання Agora, з посиланням на місцеве МВС.

Загалом, починаючи з 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, й до 7 серпня до Республіки Молдова в'їхали 514 644 громадян України. А нині в державі перебуває понад 76 тисяч громадян України.

Разом з тим, перетнувши кордон, Республіку покинули 413 395 громадян України. При цьому, молдовсько-румунський кордон на виїзд перетнули 292 082 особи й ще 121 313 українців повернулися до країни.

За даними молдовського МВС, 42 523 з усієї кількості українських біженців є неповнолітніми.

Нагадаємо, раніше молдовська правозахисна організація Promo-Lex розпочала кампанію із збору свідчень біженців про воєнні злочини Кремля для подальшої передачі в міжнародні судові інстанції. Як розповів керівник Promo-Lex Іон Манолє, організація має намір працювати у Молдові та Румунії, збираючи свідчення людей, що були вимушені покинути свої домівки через агресію Росії. На цьому етапі правозахисники закликають всіх охочих звертатися до організації.

Також, як повідомлялося раніше, Молдова стурбована, що може стати наступною жертвою російського військового вторгнення.