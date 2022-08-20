Конгрес українців у Молдові просить надати тимчасовий захист біженцям

Уряд Молдови збільшив термін перебування в країні для українців

Конгрес українців Молдови просить запровадити для українських біженців механізм надання статусу тимчасового захисту. Про це заявив програмний координатор організації Кирило Приходько під час Дня української культури у Кишиневі. Про це інформує кореспондент «Главкома».

«Ми дуже просимо розглянути можливість надання українським біженцям статусу тимчасового захисту, це саме те, в чому є необхідність. Ми знаємо, що цей діалог зараз триває»,– сказав Кирило Приходько.

Зауважимо, уряд Молдови збільшив термін перебування в Країні для українців.

Нагадаємо, українці в Молдові відкрили вже другий ресторан з початку повномасштабного вторгнення та міграційної кризи, з якою зіштовхнулася Молдова через дії Росії в Україні