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Конгрес українців у Молдові просить надати тимчасовий захист біженцям

Надія Карбунар
glavcom.ua
Конгрес українців у Молдові просить надати тимчасовий захист біженцям
Українським біженцям у Молдові потрібен статус тимчасового захисту
фото: glavcom.ua

Уряд Молдови збільшив термін перебування в країні для українців

Конгрес українців Молдови просить запровадити для українських біженців механізм надання статусу тимчасового захисту. Про це заявив програмний координатор організації Кирило Приходько під час Дня української культури у Кишиневі. Про це інформує кореспондент «Главкома».

«Ми дуже просимо розглянути можливість надання українським біженцям статусу тимчасового захисту, це саме те, в чому є необхідність. Ми знаємо, що цей діалог зараз триває»,– сказав Кирило Приходько.

Зауважимо, уряд Молдови збільшив термін перебування в Країні для українців.

Нагадаємо, українці в Молдові відкрили вже другий ресторан з початку повномасштабного вторгнення та міграційної кризи, з якою зіштовхнулася Молдова через дії Росії в Україні

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Теги: росія війна біженці Україна Молдова

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