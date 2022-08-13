У Молдові відкрився ще один український ресторан (фото)

У день відкриття біля входу в «Чорноморку» стояли в чергах десятки людей

Українці в Молдові відкрили вже другий ресторан з початку повномасштабного вторгнення та міграційної кризи, з якою зіштовхнулася Молдова через дії Росії в Україні, передає кореспондент «Главкому».

Ресторан української мережі «Чорноморка» відкрився в центрі Кишинева в п’ятницю, 13 серпня. Відкриття ресторану викликало неабиякий ажіотаж в молдовській столиці. У день відкриття біля входу в заклад десятки людей стояли в чергах, шоб потрапити в заклад.

«Ми знали, що відкриття викличе зацікавленність, але навіть не уявляли на скільки», – розповідає офіціантка Ніка.

Відмітимо, що частина частина співробітників із Молдови.

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Як повідомляв «Главком», раніше в Кишиневі відкрився перший український ресторан «Чорноморка», втім він не має відношення до відомої одеської мережі.

Крім того, в Кишиневі успішно працює Львівський заклад «П’яна вишня».

Нагадаємо, у Бєлгороді «зник» ресторан української кухні.