Філіппіни накрив потужний тайфун



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Щороку на Філіппінах відбувається близько 20 ураганів і тайфунів Фото: EPA

Шестеро людей наразі вважаються зниклими безвісти, а понад 16 тисяч були змушені провести ніч в тимчасових укриттях у школах

З 24 грудня центральна частина Філіппін потерпає від тайфуну Пханфон, який зруйнував будинки, викорчував дерева та знеструмив міста й містечка.

Як повідомляє AFP із посиланням на поліцію Філіппін, шестеро людей наразі вважаються зниклими безвісти, а понад 16 тисяч були змушені провести ніч в тимчасових укриттях у школах, шпиталях та урядових будівлях.

Інформації про загиблих наразі немає.

Негода припала на традиційне філіппінське передріздвяне свято, noche buena, під час якого мільйони людей опівночі збираються на вечерю разом зі своїми родинами.

Тайфун вразив і популярні курортні місця Філіппін, як-от острів Боракай. Щороку на Філіппінах відбувається близько 20 ураганів і тайфунів.

На початку грудня 2019 року країну вразив тайфун Каммурі, внаслідок якого загинуло щонайменше 17 людей, а понад 200 тисяч евакуювали. Місцева влада оцінила збитки сільському господарству через стихію у 15,7 мільйона доларів.