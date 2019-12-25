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    У світі

    У Мексиці почалося виверження найактивнішого вулкана країни

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    Вулкан&nbsp;Попокатепетль, назва якого перекладається з&nbsp;мови ацтеків як&nbsp;&laquo;паруюча&nbsp;гора&raquo;, знаходиться в&nbsp;50 кілометрах від Мехіко - У Мексиці почалося виверження найактивнішого вулкана країни
    Вулкан Попокатепетль, назва якого перекладається з мови ацтеків як «паруюча гора», знаходиться в 50 кілометрах від Мехіко

    Оголошена друга фаза «жовтого рівня» тривоги не передбачає евакуації або припинення трудової діяльності в районі вулкана

    У Мексиці прокинувся найактивніший вулкан країни — Попокатепетль. У зв’язку з викидами попелу оголошено жовтий рівень тривоги.

    «Спостерігалися викиди попелу і вулканічних газів на висоту до одного кілометра, які розсіюються в сторону південного сходу, також в радіусі 900 метрів помічені розпечені уламки», — йдеться в заяві Національного координатора служби цивільної оборони.

    При цьому наголошується, що оголошена друга фаза «жовтого рівня» тривоги не передбачає евакуації або припинення трудової діяльності в районі вулкана.

    Попокатепетль, назва якого перекладається з мови ацтеків як «паруюча гора», знаходиться в 50 кілометрах від Мехіко. Другий за величиною і найактивніший вулкан країни піднімається над рівнем моря на 5,4 тисячі метрів і є одним з її символів.

    Нагадаємо, 9 грудня па вулканічному острові Вайт-Айленд в Новій Зеландії сталося виверження вулкана.

    Кількість жертв становить 15 людей.

    стихійні лиха вулкан Мексика
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