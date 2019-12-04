На Філіппінах жертвами тайфуну стали 17 людей



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Тайфун на Філіппінах вирує з 1 грудня

У середньому Філіппіни страждають від 20 тайфунів щороку

Унаслідок тайфуну «Каммурі» на Філіппінах загинуло щонайменше 17 людей.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Кількість загиблих через тайфун «Каммурі» на Філіппінах досягла щонайменше 17 осіб, а тисячі людей були змушені покинути свої домівки», - йдеться в повідомленні.

Збиток, завданий стихією сільському господарству, оцінюється місцевою владою в 15,7 млн доларів. Близько пів мільйона людей були евакуйовані. На цей час закритими залишаються три мости і ділянки декількох доріг.

«Каммурі» є вже двадцятим тайфуном, що вдарив по цій країні за нинішній рік. Подекуди його швидкість досягає 150 кілометрів на годину.

Через стихію у вівторок було на 12 годин повністю закрито міжнародний аеропорт Маніли.

Напередодні на Філіппінах через тайфун евакуювали 200 тисяч людей.

Раніше повідомлялося, що на Філіппіни насувається тайфун – евакуювали тисячі людей.