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    На Філіппінах через тайфун евакуювали 200 тисяч людей

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    На Філіппінах через тайфун евакуювали 200 тисяч людей - На Філіппінах через тайфун евакуювали 200 тисяч людей
    На Філіппінах через тайфун евакуювали 200 тисяч людей
    Фото: ЕРА

    В епіцентрі тайфуну швидкість вітру досягає 240 кілометрів за годину

    На Філіппінах через тайфун «Каммурі» вже евакуювали близько 200 000 людей.

    Про це повідомляє BBC.

    В епіцентрі тайфуну швидкість вітру досягає 240 кілометрів за годину. Зазначаєится, що «Каммурі» призвів до потужних зсувів ґрунту в центральних районах Філіппін, на південному узбережжі острова Лусон.

    На підставі супутникових знімків «Каммурі» виглядає більшим за весь архіпелаг Філіппін, який включає 7 641 острів площею близько 300 000 км². Прогнозується, що тайфун посилиться до рівня урагану 3 категорії.

    Філіппінська авіакомпанія Cebu Pacific скасувала ряд рейсів. З ранку 3 грудня на 12 годин буде зупинена робота міжнародного аеропорту в столиці країни Манілі.

    Як передає BBC, у середньому Філіппіни страждають від 20 тайфунів щороку.

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