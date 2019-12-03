На Філіппінах через тайфун евакуювали 200 тисяч людей



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На Філіппінах через тайфун евакуювали 200 тисяч людей Фото: ЕРА

В епіцентрі тайфуну швидкість вітру досягає 240 кілометрів за годину

На Філіппінах через тайфун «Каммурі» вже евакуювали близько 200 000 людей.

Про це повідомляє BBC.

В епіцентрі тайфуну швидкість вітру досягає 240 кілометрів за годину. Зазначаєится, що «Каммурі» призвів до потужних зсувів ґрунту в центральних районах Філіппін, на південному узбережжі острова Лусон.

На підставі супутникових знімків «Каммурі» виглядає більшим за весь архіпелаг Філіппін, який включає 7 641 острів площею близько 300 000 км². Прогнозується, що тайфун посилиться до рівня урагану 3 категорії.

Філіппінська авіакомпанія Cebu Pacific скасувала ряд рейсів. З ранку 3 грудня на 12 годин буде зупинена робота міжнародного аеропорту в столиці країни Манілі.

Як передає BBC, у середньому Філіппіни страждають від 20 тайфунів щороку.