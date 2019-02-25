«Оскар-2019»: оголошено найкращий фільм, актора, актрису та режисера



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Рамі Малек отримав «Оскар» за головну роль у фільмі «Богемська рапсодія»

«Оскар» за найкращий фільм отримала стрічку «Зелена книга»

У Лос-Анджелесі завершилася 91-а церемонія вручення премії «Оскар».

Так, «Оскар» за найкращу чоловічу роль отримав Рамі Малек за фільм «Богемська рапсодія». Він змагався з такими акторами, як Крістіан Бейл («Влада»), Бредлі Купер («Зірка народилася»), Віллем Дефо («Ван Гог. На порозі вічності») і Вігго Мортенсен («Зелена книга»).

Фільм «Богемська рапсодія» розповідає про британський рок-гурт Queen і життя його вокаліста Фредді Мерк'юрі. Діючі учасники Queen, Брайан Мей і Роджер Тейлор, взяли участь у створенні фільму і також виступили на церемонії.

Премію «Оскар» за найкращу жіночу роль отримала Олівія Колман за роль у стрічці «Фаворитка».

Мексиканець Альфонсо Куарон став «Найкращим режисером» та отримав вже третю статуетку за вечір.

Найкращим фільмом Американська кіноакадемія назвала стрічку «Зелена книга».

Нагадаємо, серед номінанток у категорії «Найкраща жіноча роль другого плану» статуетку отримала Регіна Кінг за роль у стрічці «Якщо Біл-стріт могла б заговорити».

А найкращим актором другого плану став Махершала Алі за роботу у стрічці «Зелена Книга». Це вже другий «Оскар» Алі у його творчому доробку.

Співачка і актриса Леді Гага отримала «Оскар» за найкращу пісню до фільму. Американська кіноакадемія відзначила створену для фільму «Зірка народилася» баладу Shallow

Чорно-білий фільм «Рома» мексиканського режисера Альфонсо Куарона став переможцем у номінації «Оскар» за найкращий фільм іноземною мовою.

Також американська кіноакадемія визначила найкращі мультфільми.

Зазначимо, що найбільшу кількість номінацій цьогорічного «Оскара» - 10 - у картини Йоргоса Лантімоса «Фаворитка» і фільму Альфонсо Куарона «Рома».

У фільму «Влада» - вісім номінацій, у «Чорного клановця» - шість, у «Зеленої книги» - п'ять.