«Оскар-2019»: оголошено найкращий фільм, актора, актрису та режисера
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«Оскар» за найкращий фільм отримала стрічку «Зелена книга»
У Лос-Анджелесі завершилася 91-а церемонія вручення премії «Оскар».
Так, «Оскар» за найкращу чоловічу роль отримав Рамі Малек за фільм «Богемська рапсодія». Він змагався з такими акторами, як Крістіан Бейл («Влада»), Бредлі Купер («Зірка народилася»), Віллем Дефо («Ван Гог. На порозі вічності») і Вігго Мортенсен («Зелена книга»).
Excelente #RamiMalek #BohemianRhapsody#Oscars2019 #Oscars #VivaMexicoCuarones pic.twitter.com/A1IWCgQ8t4— Peter Tweet (@Pechmed) 25 февраля 2019 г.
Фільм «Богемська рапсодія» розповідає про британський рок-гурт Queen і життя його вокаліста Фредді Мерк'юрі. Діючі учасники Queen, Брайан Мей і Роджер Тейлор, взяли участь у створенні фільму і також виступили на церемонії.
ラミのスピーチを見守るブライアンLove Brian’s look during Rami’s speech #Oscars #RamiMalek #Queen #オスカー #アカデミー #ラミマレック pic.twitter.com/rWjAct0HmT— ErinaAusten was in Alita AKA 銃夢 (@erinaaustenusa) 25 февраля 2019 г.
Премію «Оскар» за найкращу жіночу роль отримала Олівія Колман за роль у стрічці «Фаворитка».
ААААААААААААААААААААААААААААААА#Oscars pic.twitter.com/3k5VWEWe4f— sᴄʜʀᴜᴛᴇ (@anda_beth) 25 февраля 2019 г.
Мексиканець Альфонсо Куарон став «Найкращим режисером» та отримав вже третю статуетку за вечір.
Alfonso #Cuarón es mejor director #Oscar2019 - https://t.co/LjwKNTW4Ez pic.twitter.com/unwN12r7Se— Dialoguemos (@ConversacionEC) 25 февраля 2019 г.
Найкращим фільмом Американська кіноакадемія назвала стрічку «Зелена книга».
#Oscars: #GreenBook wins best picture https://t.co/6ak1c98uos pic.twitter.com/zeQu3bK2xt— Variety (@Variety) 25 февраля 2019 г.
Нагадаємо, серед номінанток у категорії «Найкраща жіноча роль другого плану» статуетку отримала Регіна Кінг за роль у стрічці «Якщо Біл-стріт могла б заговорити».
А найкращим актором другого плану став Махершала Алі за роботу у стрічці «Зелена Книга». Це вже другий «Оскар» Алі у його творчому доробку.
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Чорно-білий фільм «Рома» мексиканського режисера Альфонсо Куарона став переможцем у номінації «Оскар» за найкращий фільм іноземною мовою.
Також американська кіноакадемія визначила найкращі мультфільми.
Зазначимо, що найбільшу кількість номінацій цьогорічного «Оскара» - 10 - у картини Йоргоса Лантімоса «Фаворитка» і фільму Альфонсо Куарона «Рома».
У фільму «Влада» - вісім номінацій, у «Чорного клановця» - шість, у «Зеленої книги» - п'ять.