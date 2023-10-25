Фінляндія назвала можливу причину пошкодження газопроводу Balticconnector
Якір був виявлений на схід від місця пошкодження.
Фінське Національне бюро розслідувань вважає, що пошкодження газогону Balticconnector, який сполучає Фінляндію з Естонією, наймовірніше, спричинили дії китайського судна Newnew Polar Bear під прапором Гонконгу. Про це повідомляє поліція Фінляндії.
Вранці 24 жовтня «важкий предмет» було піднято на поверхню. Це виявився зламаний корабельний якір вагою близько шести тонн. У якоря відсутня одна з лап.
Як повідомив слідчий Центральної кримінальної поліції Фінляндії Рісто Лохі, на місці аварії із західного боку труби виявлено «сліди волочіння якогось об’єкта», які тягнулися безпосередньо до місця пошкодження газопроводу.
Якір був виявлений на схід від місця пошкодження.
Поліція також показала фотографії місця пошкодження газопроводу. На них видно, що пошкоджено бетонну захисну оболонку та сталеву захисну поверхню.
Поліція вважає, що до пригоди причетний контейнеровоз Newnew Polar Bear, який ходить під прапором Гонконгу. Слідчі намагалися зв'язатися з ним, проте судно є за межами територіальних вод Фінляндії і, як дали зрозуміти у поліції, не йде на конструктивний контакт.
Видання Yle опублікувало фотографію від 22 жовтня з Архангельська, де видно, що на лівому борту контейнеровоза Newnew Polar Bear відсутній якір. Достовірність знімка не встановлена. На іншій фотографії судна, зробленої 9 жовтня в Санкт-Петербурзі (наступного дня після аварії на газопроводі), видно якірний ланцюг судна, спущений у воду з лівого борту.
Нагадаємо, у неділю, 8 жовтня, через позаштатну ситуацію зупинилися постачання газу через Balticconnector, підводний газопровід між Фінляндією та Естонією. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв «рішучу відповідь», якщо буде доведено навмисну атаку на газопровід Balticconnector між Естонією та Фінляндією.
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