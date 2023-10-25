Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Фінляндія назвала можливу причину пошкодження газопроводу Balticconnector

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Фінляндія назвала можливу причину пошкодження газопроводу Balticconnector
Пошкодження трубопроводу Balticconnector між Фінляндією та Естонією
фото: Центральна кримінальна поліція Фінляндії

Якір був виявлений на схід від місця пошкодження.

Фінське Національне бюро розслідувань вважає, що пошкодження газогону Balticconnector, який сполучає Фінляндію з Естонією, наймовірніше, спричинили дії китайського судна Newnew Polar Bear під прапором Гонконгу. Про це повідомляє поліція Фінляндії.

Вранці 24 жовтня «важкий предмет» було піднято на поверхню. Це виявився зламаний корабельний якір вагою близько шести тонн. У якоря відсутня одна з лап.

Як повідомив слідчий Центральної кримінальної поліції Фінляндії Рісто Лохі, на місці аварії із західного боку труби виявлено «сліди волочіння якогось об’єкта», які тягнулися безпосередньо до місця пошкодження газопроводу.

Якір був виявлений на схід від місця пошкодження.

Фінляндія назвала можливу причину пошкодження газопроводу Balticconnector фото 1

Поліція також показала фотографії місця пошкодження газопроводу. На них видно, що пошкоджено бетонну захисну оболонку та сталеву захисну поверхню.

Поліція вважає, що до пригоди причетний контейнеровоз Newnew Polar Bear, який ходить під прапором Гонконгу. Слідчі намагалися зв'язатися з ним, проте судно є за межами територіальних вод Фінляндії і, як дали зрозуміти у поліції, не йде на конструктивний контакт.

Видання Yle опублікувало фотографію від 22 жовтня з Архангельська, де видно, що на лівому борту контейнеровоза Newnew Polar Bear відсутній якір. Достовірність знімка не встановлена. На іншій фотографії судна, зробленої 9 жовтня в Санкт-Петербурзі (наступного дня після аварії на газопроводі), видно якірний ланцюг судна, спущений у воду з лівого борту.

Balticconnector – трубопровід, що з 2019 року з'єднав газотранспортні системи Фінляндії та Естонії. Його пропускна спроможність – 7,2 млн кубометрів на добу, довжина – 150 км, з яких 77 км – на дні Фінської затоки в Балтійському морі.

Нагадаємо, у неділю, 8 жовтня, через позаштатну ситуацію зупинилися постачання газу через Balticconnector, підводний газопровід між Фінляндією та Естонією. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв «рішучу відповідь», якщо буде доведено навмисну атаку на газопровід Balticconnector між Естонією та Фінляндією.

Теги: газ Фінляндія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Полтавщині стався потужний вибух на газопроводі (фото, відео)
На Полтавщині стався потужний вибух на газопроводі (фото, відео)
26 вересня, 14:18
Газопровід Balticconnector прокладено по дну моря
Через підозру витоку перекрито газопровід між Фінляндією та Естонією
9 жовтня, 07:12
Росія атакувала газопровід між Фінляндією та Естонією
Росія атакувала газопровід між Фінляндією та Естонією
10 жовтня, 16:41

Соціум

Ув'язнення для батьків за прогули дітей. Парламент ПАР прийняв закон про освіту
Ув'язнення для батьків за прогули дітей. Парламент ПАР прийняв закон про освіту
Війна між Ізраїлем та ХАМАС. Генасамблея ООН ухвалила резолюцію
Війна між Ізраїлем та ХАМАС. Генасамблея ООН ухвалила резолюцію
Прем'єр Болгарії: Угорщина та Сербія підтримують «воєнну машину» Путіна
Прем'єр Болгарії: Угорщина та Сербія підтримують «воєнну машину» Путіна
Данілов відреагував на чутки про «смерть Путіна»
Данілов відреагував на чутки про «смерть Путіна»
Саудівська Аравія попередила США про катастрофу у разі операції Ізраїлю в Секторі Гази
Саудівська Аравія попередила США про катастрофу у разі операції Ізраїлю в Секторі Гази
Данілов: Україна має докази про причетність Росії до нападу на Ізраїль
Данілов: Україна має докази про причетність Росії до нападу на Ізраїль

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
20K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
19K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
6475
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
6160
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?
4874
Хто – у ліс, а хто – по дрова. Що не так з реформою лісгоспів і чому бунтують екологи?

Новини

28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:22
Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Вчора, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Вчора, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Вчора, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
26 жовтня, 22:13

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту