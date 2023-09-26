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На Полтавщині стався потужний вибух на газопроводі (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Полтавщині стався потужний вибух на газопроводі (фото, відео)
фото: скрін із відео

На місці вибуху вигорають залишки газу

У Полтавській області пролунав вибух. Попередньо відомо, що сталася розгерметизація на магістральному газопроводі. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

«У Лубенському районі пролунав вибух. За попередньою інформацією, відбулася розгерметизація на магістральному газопроводі», – йдеться в повідомленні.

На Полтавщині стався потужний вибух на газопроводі (фото, відео) фото 1

Зазначається, що на місці вибуху вигорають залишки газу.

Зараз там працюють рятувальники. Також працівники ДСНС ліквідовують загорання сухої трави.

Нагадаємо, 14 вересня масштабна пожежа після розгерметизації газопроводу спалахула біля Саратова у Росії.

Теги: газ Полтавщина вибух

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