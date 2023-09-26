На Полтавщині стався потужний вибух на газопроводі (фото, відео)

На місці вибуху вигорають залишки газу

У Полтавській області пролунав вибух. Попередньо відомо, що сталася розгерметизація на магістральному газопроводі. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

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«У Лубенському районі пролунав вибух. За попередньою інформацією, відбулася розгерметизація на магістральному газопроводі», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що на місці вибуху вигорають залишки газу.

Зараз там працюють рятувальники. Також працівники ДСНС ліквідовують загорання сухої трави.

Нагадаємо, 14 вересня масштабна пожежа після розгерметизації газопроводу спалахула біля Саратова у Росії.