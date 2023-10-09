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Через підозру витоку перекрито газопровід між Фінляндією та Естонією

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Через підозру витоку перекрито газопровід між Фінляндією та Естонією
Газопровід Balticconnector прокладено по дну моря
фото з відкритих джерел

Фінський та естонський оператори газопроводу розслідують причини падіння тиску газу

Газопровід Balticconnector, що проходить дном Балтійського моря між Фінляндією та Естонією, був тимчасово зупинений через ймовірний витік газу.

Оператори газотранспортних систем Фінляндії та Естонії повідомили, що було зафіксовано «незвичне падіння тиску в морському газопроводі між двома країнами». Про це повідомляє Bloomberg.

Клапани на 77-кілометровому морському газопроводі Balticconnector наразі перекриті, повідомила компанія Gasgrid Finland, додавши, що зараз разом з естонською компанією Elering AS намагаються встановити, чому стався виток.

«Ми не будемо спекулювати на причинах. Ми підозрюємо, що в трубопроводі є витік, і ми зосереджені на розслідуванні того, чи є витік, і якщо є, то що його спричинило», – сказав Оллі Сіпіла, головний виконавчий директор Gasgrid Finland.

За словами Сіпіли, наразі невідомо, коли завершиться розслідування, або коли трубопровід буде знову введено в експлуатацію.

Трубопровід довжиною близько 80 км забезпечує Фінляндії доступ до латвійських сховищ природного газу в Інчукалнсі, а його пропускна спроможність становить до 2,6 млрд кубометрів на рік. В уряді Фінляндії заявили, що зупинка прокачування газу не створює негайних проблем безпеки енергопостачання.

Трубопровід був введений в експлуатацію понад три роки тому.

Теги: Фінляндія Естонія газ аварія

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