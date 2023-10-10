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Росія атакувала газопровід між Фінляндією та Естонією

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія атакувала газопровід між Фінляндією та Естонією
фото: greekcitytimes.com

За оцінками влади, газопровід вийшов із ладу на кілька місяців

Росія атакувала морський газопровід Baltic Connector, який розташований між Фінляндією та Естонією. Про це повідомляє видання Iltalehti.

За оцінками влади, газопровід вийшов із ладу на кілька місяців.

«Керівництво Фінляндії та Сили оборони підозрюють, що Росія завдала удару по газопроводу між Фінляндією та Естонією», – йдеться у матеріалі.

Видання повідомляє, що спочатку пресконференція за цим фактом мала відбутися о 14:00, але уряд переніс її час. Новий оголошений час – 17:30.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо планує незабаром прокоментувати це питання в парламенті.

Нагадаємо, раніше оператор «Північного потоку» Nord Stream AG оголосив, що на трьох нитках газопроводів системи у Балтійському морі виявлено одночасні руйнування.  У компанії підкреслили, що йдеться про безпрецедентне явище, всі інциденти сталися в один і той же день.

Раніше повідомлялося, що на думку експертів, підірвати газопроводи на дні Балтійського моря могли диверсанти російського Головного розвідувального управління (ГРУ) або підводні дрони. За однією з версій, вибухівку на газові комунікації у Балтійському морі могли закласти водолази-диверсанти. Таке припущення висловив дослідник із Королівського коледжу оборони Данії Андерс Пак Нільсен, який вважає, що «для цього потрібно лише судно та кілька водолазів, навчених глибинному мінуванню».

Теги: росія міністр газ диверсия Фінляндія

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