Фінляндія вперше в історії надає Україні зброю
Крім того, Норвегія також ухвалила виняткове рішення на підтримку України
Фінляндія на захист Україні вперше виділить військову допомогу. Зокрема країна надасть 2500 автоматичних гвинтівок, 150 тис. патронів, 1500 одноразових РПГ і 70 тис. харчових наборів. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України в Facebook.
«Вперше в своїй історії озброєння надає Фінляндія: 2500 автоматичних гвинтівок, 150 000 патронів, 1500 одноразових РПГ і 70 000 харчових наборів», – йдеться в повідомленні.
Також, додали у МЗС, Швеція вперше з 1939 року надала військову допомогу. «Шведський уряд передає Україні 135 тис. польових пайків, 5000 шоломів, 5000 бронежилетів та 5000 одиниць протитанкової зброї», – йдеться у повідомленні. Крім того, Норвегія також ухвалила виняткове рішення на підтримку України, відійшовши від політики ненадання зброї країнам поза НАТО, які перебувають у стані війни. Осло надсилає 2000 протитанкових гранатометів.
Водночас Люксембург надає Україні протитанкову зброю, а нейтральна Австрія невдовзі надішле шоломи, захисні жилети, а також паливо.