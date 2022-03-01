Ситуація в Києві продовжує залишатися напруженою – Маляр

Російський окупант застосовує тактику знищення цивільної інфраструктури

Російський окупант продовжує нищити цивільну інфраструктуру України, ситуація в Києві продовжує залишатися напруженою. Про це написала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в Facebook.

«Ситуація в Києві продовжує залишатись напруженою. Російський окупант застосовує тактику знищення цивільної інфраструктури та завдає ракетних ударів по всій території України. Колони російської техніки продовжують хаотичний рух у передмістях столиці», – написала Маляр.

Заступниця міністра також звернулася до киян. «Шановні Кияни! Сили оборони продовжують виконувати покладені на них завдання по обороні Києва. Наші підрозділи цілодобово завдають непоправних втрат ворогу. Багато російської техніки покинуто. Ще більше спалено за допомогою NLAW, FGM-148 Javelin, а з повітря – Bayraktar. Ворогу від наших засобів ураження не сховатись ні в день, ні вночі. – командувач Сухопутних військ ЗС України – командувач оборони Києва генерал-полковник Олександр Сирський», – закликала Маляр.

Нагадаємо, в результаті ракетних обстрілів снаряд влучив у п‘ятиповерховий будинок у Василькові. Загинуло двоє людей, троє зазнали поранень. Як повідомлялося, щойно з'явилася інформація про закінчення переговорів між Україною та Росією про припинення війни, російські окупанти поновили обстріл наших міст. 28 лютого близько 19 години окупанти вдарили балістичною ракетою по Києву. Також 28 лютого на околиці Броварів у бік Києва було здійснено авіаналіт.