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    Події в Україні

    РФ вчиняє піратські атаки в Чорному морі: захоплено три українських судна

    Піратськими актами ВМФ РФ захоплені три українських судна - РФ вчиняє піратські атаки в Чорному морі: захоплено три українських судна
    Піратськими актами ВМФ РФ захоплені три українських судна

    Україна закликає держав-партнерів засудити піратську діяльність РФ у Чорному морі

    Збройна агресія РФ проти України з морського напрямку супроводжується піратською діяльністю військово-морського флоту Росії у територіальних водах і виключній морській економічній зоні України. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

    Піратськими актами ВМФ РФ захоплені пошуково-рятувальне судно «Сапфір», судно «Афіна», судно «Принцеса Ніколь».

    У зв’язку з триваючими актами піратства ВМФ РФ та його розбійними діями на морі щодо цивільних суден Україна закликала всіх національних та іноземних мореплавців і судновласників дотримуватись граничної безпеки у Чорному і Азовському морях.

    Відповідне «навігаційне донесення» поширено Україною каналами міжнародної автоматизованої служби передачі на судна навігаційних попереджень (НАВТЕКС).

    Україна закликає держав-партнерів засудити піратську діяльність ВМФ РФ у Чорному морі та належно відреагувати, аби припинити морський розбій Росії.

    Нагадаємо, окупанти завдали ракетного удару по Бердянському порту. Також у Охтирці ворожа артилерія розстріляла військову частину.

    Протягом доби 28 лютого Повітряні сили ЗСУ знищили п’ять ворожих винищувачів, колони броньованої техніки, колону із пальним, ЗРК, вертоліт та крилату ракету.

    Теги: МЗС Росія Чорне море війна Україна пірат #stoprussia
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    РФ вчиняє піратські атаки в Чорному морі: захоплено три українських судна