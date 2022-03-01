РФ вчиняє піратські атаки в Чорному морі: захоплено три українських судна

Україна закликає держав-партнерів засудити піратську діяльність РФ у Чорному морі

Збройна агресія РФ проти України з морського напрямку супроводжується піратською діяльністю військово-морського флоту Росії у територіальних водах і виключній морській економічній зоні України. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

Піратськими актами ВМФ РФ захоплені пошуково-рятувальне судно «Сапфір», судно «Афіна», судно «Принцеса Ніколь».

У зв’язку з триваючими актами піратства ВМФ РФ та його розбійними діями на морі щодо цивільних суден Україна закликала всіх національних та іноземних мореплавців і судновласників дотримуватись граничної безпеки у Чорному і Азовському морях.

Відповідне «навігаційне донесення» поширено Україною каналами міжнародної автоматизованої служби передачі на судна навігаційних попереджень (НАВТЕКС).

Україна закликає держав-партнерів засудити піратську діяльність ВМФ РФ у Чорному морі та належно відреагувати, аби припинити морський розбій Росії.

Нагадаємо, окупанти завдали ракетного удару по Бердянському порту. Також у Охтирці ворожа артилерія розстріляла військову частину.

Протягом доби 28 лютого Повітряні сили ЗСУ знищили п’ять ворожих винищувачів, колони броньованої техніки, колону із пальним, ЗРК, вертоліт та крилату ракету.