Флоридою пронісся потужний ураган: загинули більше 80 людей (фото, відео)

«Іен» – один із найсильніших ураганів, що обрушилися на США за останні роки

Кілька днів тому на Флориду обрушився потужний ураган «Іен». Штат досі бореться з руйнівними наслідками. Про це пише The Guardian.

Підтверджено, що загинула понад 81 людина, і очікується, що жертв буде ще більше. Екіпажі рятувальників, які працюють іноді по 20 годин, досі прочісують уламки, а повені тривають у багатьох частинах штату. Флорида мобілізувала щонайменше 5200 військовослужбовців національної гвардії.

«Використовуючи повітряні човни і гелікоптери, ці війська, берегова охорона США та місцеві пожежні, поліцейські та пошуково-рятувальні служби обшукують постраждалі райони в пошуках тих, хто вижив, хоча їхні зусилля сповільнюються через відсутність електрики, мобільного зв’язку та інфраструктури», – зазначає видання.

Відомо, що «Іен», один із найсильніших ураганів, що обрушилися на США за останні роки, залишив без електрики 2,7 млн ​​будинків у штаті Флорида. За прогнозами, у п'ятницю ураган рушить на північ, до Джорджії та Південної Кароліни. Незадовго до цього «Іен» пройшовся Кубою, залишивши без світла 11 млн осіб.

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Швидкість вітру на узбережжі Флориди сягала 240 км/год. Після першої ударної хвилі швидкість вітру впала вдвічі, до 120 км/год. Зараз «Іен» втратив статус урагану і класифікується як тропічний шторм, де швидкість вітру лише зрідка перевищує 100 км/год.

Для дев'яти округів Флориди президент США Джо Байден вже започаткував спеціалізовані фонди федеральної допомоги для ліквідації наслідків стихійних лих. У Білому домі додали, що після оцінки збитків їх кількість може зрости. Федеральні гроші підуть на будівництво тимчасового житла, ремонт будинків, кредити на купівлю необхідних речей, а також на розчищення завалів.

Нагадаємо, 18 вересня потужна стихія зривала дахи будівель, пошкодила лінії електропередач, валила дерева у прикордонній з Україною Курській області Росії.