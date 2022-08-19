В окупованому Криму пронісся потужний смерч: моторошні кадри

За попередньою інформацією, ніхто з людей не постраждав

Вихор пошкодив декілька авто й ферму

Сакським районом Криму пронісся сильний смерч. Небезпечна вирва вийшла на берег і зносила все на своєму шляху. Відповідне відео з’явилось у соцмережах.

Смерч накрив Крим ще 18 серпня. На відео видно, як потужний вихор підіймав із землі буквально все, що було на шляху. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Водночас вихор пошкодив декілька авто й ферму.

У соцмережах жартують, що навіть природа намагається вигнати рашистів із Криму.

Нагадаємо, 18 серпня у тимчасово окупованій Керчі спрацювала система ППО.

Також у районі села Тимонове Валуйського міського округу у Бєлгородській області РФ виникла пожежа на складі із боєприпасами російських військових.

Цього ж вечора в окупованому Криму пролунали вибухи на найбільшій авіабазі російських окупантів Бельбек, розташованій у північно-західній частині Севастополя.