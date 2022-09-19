У Курській області РФ пронісся потужний ураган, є загиблі

Стихія забрала життя двох людей

У неділю, 18 вересня, потужна стихія зривала дахи будівель, пошкодила лінії електропередач, валила дерева у прикордонній з Україною Курській області Росії. Наразі відомо про двох загиблих внаслідок негоди.

Внаслідок руйнівного урагану, який пронісся Курською областю без світла залишилося 87 населених пунктів, щонайменше двоє людей загинуло.

Гроза розпочалася близько 20:00 за київським часом – полився потужний дощ із сильними блискавками та вітром. Негода гуляла близько години.

Близько 5 тисяч жителів у 87 населених пунктах Курської області залишилися без електрики через сильний вітер і дощ.

Біля села Ольгівка зафіксували потужний смерч, який поруйнував будинки. Значні руйнування також в містах Льгові та Курську, де шквальний вітер зірвав дахи будівель, пошкодив лінії електропередач, повалив дерева та поламав огорожі.

Удар стихії поруйнував гуртожиток Курського автотехнічного коледжу, в якому загинув один із кадетів. Ще одного мешканця Курська привалило на вулиці деревом.

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Нагадаємо, 18 вересня, у місті Бурин на Сумщині через негоду загинула одна людина. Місцевий житель загинув після того, як на нього впала стіна. При цьому вісім людей отримали травми.

Також повідомлялося, що у Києві внаслідок негоди затопило станцію «Академмістечко».