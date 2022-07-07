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    Соціум

    Москвою пронісся потужний ураган (відео)

    Сильний вітер повалив дерева у різних районах Москви - Москвою пронісся потужний ураган (відео)
    Сильний вітер повалив дерева у різних районах Москви
    фото: скріншот із відео

    Столиця країни-агресорки потерпає від негоди

    У російській столиці Москві лютує стихія – у місті була сильна гроза зі зливою, затопило вулиці, шквальний вітер повалив дерева. Відповідні відео поширюють користувачі соцмереж.

    Через негоду в Москві уже виникли проблеми з громадським транспортом – повалені дерева заблокували рух на одній із ліній московського метро.

    Також у Москві та Підмосков'ї пройшов град розміром з перепелине яйце.

    Нагадаємо, раніше у районі російського курортного міста Сочі пройшов потужний смерч. Негода зруйнувала будівлі на пляжах, повалила дерева та пошкодила дороги. Також внаслідок негоди у Сочі загинули люди.

    Теги: росія вітер ураган негода
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    Москвою пронісся потужний ураган (відео)