Москвою пронісся потужний ураган (відео)

Столиця країни-агресорки потерпає від негоди

У російській столиці Москві лютує стихія – у місті була сильна гроза зі зливою, затопило вулиці, шквальний вітер повалив дерева. Відповідні відео поширюють користувачі соцмереж.

Через негоду в Москві уже виникли проблеми з громадським транспортом – повалені дерева заблокували рух на одній із ліній московського метро.

Також у Москві та Підмосков'ї пройшов град розміром з перепелине яйце.

Нагадаємо, раніше у районі російського курортного міста Сочі пройшов потужний смерч. Негода зруйнувала будівлі на пляжах, повалила дерева та пошкодила дороги. Також внаслідок негоди у Сочі загинули люди.