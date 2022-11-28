Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Фото дня. Літак застряг у лініях електропередач

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Фото дня. Літак застряг у лініях електропередач
Літак врізався в опору лінії електропередач
фото: AP

Пілот та пасажир літака лишилися неушкодженими

У неділю, 27 листопада, увечері у штаті Меріленд США невеликий літак, на борту якого перебували двоє людей, застряг у лініях електропередач під напругою. Про це повідомляє The Associated Press.

Інцидент спричинив масові перебої з електропостачанням у навколишньому окрузі.

5 фото
На весь екран
фото: AP

У заяві Федерального авіаційного управління сказано, що одномоторний літак, який вилетів з Вайт-Плейнс, штат Нью-Йорк, врізався в опору лінії електропередач поблизу аеропорту округу Монтгомері в Гейтерсбурзі близько 17:40 у неділю. Літак застряг приблизно на 30 футів над землею. FAA повідомила, що на борту було двоє людей.

За інформацію рятувальників, пілот та пасажир лишилися неушкодженими.

Нагадаємо, нещодавно у США розбився літак, який перевозив 53 собаки з Нового Орлеана до притулків Вісконсіна.

А в Перу літак південноамериканської авіакомпанії Latam на зльоті зіткнувся з пожежною машиною і спалахнув.

У Росії під час зльоту в селі В'язівець Тверської області розбився вертоліт Robinson-66.

Теги: катастрофа США авіація літак

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

КНДР присвоїла балістичній ракеті звання героя та нагородила її медаллю
КНДР присвоїла балістичній ракеті звання героя та нагородила її медаллю
Фото дня. Літак застряг у лініях електропередач
Фото дня. Літак застряг у лініях електропередач
Через негоду у США затримується понад тисяча авірейсів
Через негоду у США затримується понад тисяча авірейсів
У США підлітки влаштували стрілянину. Одна людина загинула
У США підлітки влаштували стрілянину. Одна людина загинула
Німеччина може спростити правила набуття громадянства
Німеччина може спростити правила набуття громадянства
Футбольні фанати розгромили Брюссель після поразки Бельгії на ЧС-2022 (відео)
Футбольні фанати розгромили Брюссель після поразки Бельгії на ЧС-2022 (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
146K
14 друзів Путіна: хто допомагає воювати проти України
139K
Лукашенко зробив заяву щодо ракети, яка впала на території Польщі
108K
Путін готувався напасти на ще одну країну – Newsweek
62K
Війна в Україні. Ватикан висунув несподівану пропозицію
51K
Митрополит Онуфрій і двоголовий паспорт
33K
Джо Байден зазирнув у вікно ресторану і отримав нове прізвисько (відео)

Новини

Українські воїни ударили по об’єкту окупантів в Енергодарі – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
26 листопада, 07:03
Супутник ICEYE виявив 2600 одиниць військової техніки окупантів
26 листопада, 01:17
Погіршення погодних умов: рятувальники звернулися до українців
25 листопада, 20:30
Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
23 листопада, 08:49

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту