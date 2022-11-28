Фото дня. Літак застряг у лініях електропередач

Пілот та пасажир літака лишилися неушкодженими

У неділю, 27 листопада, увечері у штаті Меріленд США невеликий літак, на борту якого перебували двоє людей, застряг у лініях електропередач під напругою. Про це повідомляє The Associated Press.

Інцидент спричинив масові перебої з електропостачанням у навколишньому окрузі.

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фото: AP

У заяві Федерального авіаційного управління сказано, що одномоторний літак, який вилетів з Вайт-Плейнс, штат Нью-Йорк, врізався в опору лінії електропередач поблизу аеропорту округу Монтгомері в Гейтерсбурзі близько 17:40 у неділю. Літак застряг приблизно на 30 футів над землею. FAA повідомила, що на борту було двоє людей.

За інформацію рятувальників, пілот та пасажир лишилися неушкодженими.

Нагадаємо, нещодавно у США розбився літак, який перевозив 53 собаки з Нового Орлеана до притулків Вісконсіна.

А в Перу літак південноамериканської авіакомпанії Latam на зльоті зіткнувся з пожежною машиною і спалахнув.

У Росії під час зльоту в селі В'язівець Тверської області розбився вертоліт Robinson-66.