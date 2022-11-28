У Росії під час зльоту розбився вертоліт. Загинув чемпіон із вищого пілотажу

На борту вертольота перебували два брати, один з яких заслуженим майстром спорту з літакового спорту

У Росії під час зльоту в селі В'язівець Тверської області розбився вертоліт Robinson-66. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

На борту вертольота перебували два брати: Олександр та Дмитро Курильови. Вони загинули на місці.

Зазначається, що у п'ятницю, 25 листопада, чоловіки прилетіли на мисливство. У неділю, 27 листопада, вони планували повертатися додому.

54-річний Олександр Курильов був заслуженим майстром спорту з літакового спорту та чемпіоном світу з вищого пілотажу. Він же й керував гелікоптером, який розбився в полі приблизно за 300 метрів від дороги.

Нагадаємо, 8 листопада у Костромській області зазнав аварії вертоліт Мі-2, який виконував санітарний рейс. На борту перебували п'ятеро людей.

Також у російському місті Єйськ Краснодарського краю ввечері, 17 жовтня, на житловий будинок впав військовий літак.