Авіакатастрофа в Перу: літак врізався у пожежне авто (відео)
У результаті авіакатастрофи загинули дві людини
У Перу літак південноамериканської авіакомпанії Latam на зльоті зіткнувся з пожежною машиною і спалахнув.
За даними місцевих ЗМІ, загинули щонайменше дві особи – пожежники, на борту загиблих немає.
Момент зіткнення та займання літака зафіксовано на відео.
Як повідомлялося, у США розбився літак, який перевозив 53 собаки з Нового Орлеана до притулків Вісконсіна. Під час посадки у лайнера відірвало крила, потім він врізався в дерево і тільки потім зупинився.
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