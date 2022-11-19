Авіакатастрофа в Перу: літак врізався у пожежне авто (відео)

У результаті авіакатастрофи загинули дві людини

У Перу літак південноамериканської авіакомпанії Latam на зльоті зіткнувся з пожежною машиною і спалахнув.

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За даними місцевих ЗМІ, загинули щонайменше дві особи – пожежники, на борту загиблих немає.

Момент зіткнення та займання літака зафіксовано на відео.

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Як повідомлялося, у США розбився літак, який перевозив 53 собаки з Нового Орлеана до притулків Вісконсіна. Під час посадки у лайнера відірвало крила, потім він врізався в дерево і тільки потім зупинився.