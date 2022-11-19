Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Авіакатастрофа в Перу: літак врізався у пожежне авто (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Авіакатастрофа в Перу: літак врізався у пожежне авто (відео)
Літак після зіткнення з авто загорівся
фото: скріншот із відео

У результаті авіакатастрофи загинули дві людини

У Перу літак південноамериканської авіакомпанії Latam на зльоті зіткнувся з пожежною машиною і спалахнув.

За даними місцевих ЗМІ, загинули щонайменше дві особи – пожежники, на борту загиблих немає.

Момент зіткнення та займання літака зафіксовано на відео.

Як повідомлялося, у США розбився літак, який перевозив 53 собаки з Нового Орлеана до притулків Вісконсіна. Під час посадки у лайнера відірвало крила, потім він врізався в дерево і тільки потім зупинився.

Теги: авіакатастрофа літак Перу

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Су-30, який вилетів з авіазаводу, впав на двоповерховий будинок
Розвідка розкрила деталі авіакатастрофи в Іркутську
24 жовтня, 21:06
Працівники гольф-клубу витягли з літака членів екіпажу та переноски з собаками
У США розбився літак із пів сотнею собак на борту (фото)
Сьогодні, 07:22
Митники склали протокол про порушення митних правил
Одеські митники вилучили літак, який везли до Молдови (фото)
Вчора, 17:21

Соціум

Завербували до «Вагнера»: у Росії різко зменшилося число ув'язнених
Завербували до «Вагнера»: у Росії різко зменшилося число ув'язнених
Авіакатастрофа в Перу: літак врізався у пожежне авто (відео)
Авіакатастрофа в Перу: літак врізався у пожежне авто (відео)
Кількість жертв обвалу будинку в Росії зросла, серед них є діти (фото, відео)
Кількість жертв обвалу будинку в Росії зросла, серед них є діти (фото, відео)
Чи потрібно розбанити Трампа? Ілон Маск влаштував опитування в Twitter
Чи потрібно розбанити Трампа? Ілон Маск влаштував опитування в Twitter
У США розбився літак із пів сотнею собак на борту (фото)
У США розбився літак із пів сотнею собак на борту (фото)
У Росії через вибух обвалився будинок, є жертви (фото, відео)
У Росії через вибух обвалився будинок, є жертви (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
271K
Білий дім назвав «найкращий варіант» завершення війни в Україні
87K
Посол в Індонезії розповів, якої важливої мети досягла Україна на саміті G20
62K
Посол в Індонезії: Прем’єр Канади назвав слова Лаврова дурнею. Це було прекрасно
52K
Ердоган провів переговори з Путіним: перші деталі
37K
Прем’єр-міністр Польщі розповів, що може втягнути його країну у війну з РФ
35K
Унікальне підприємство за ціною квартири. Хто прибрав до рук «Бурштин України»

Новини

Понад пів тисячі поранених і вбитих: в окупантів серйозні втрати на двох напрямках
Сьогодні, 07:06
Окупанти ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:00
Прем'єр Британії пояснив, чому Росію не вдасться вигнати з G20
17 листопада, 20:08
ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
17 листопада, 07:03
Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
15 листопада, 07:05
Скандал через акредитацію журналістів. «Євросолідарність» звернулась до влади
14 листопада, 15:55

Прес-релізи

За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
18 листопада, 20:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту