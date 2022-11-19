У США розбився літак із пів сотнею собак на борту (фото)
Літак зазнав катастрофи на засніженому полі гольф-клубу
У США розбився літак, який перевозив 53 собаки з Нового Орлеана до притулків Вісконсіна. Про це повідомляє The Washington Post.
Літак зазнав катастрофи на засніженому полі гольф-клубу. Під час посадки у лайнера відірвало крила, потім він врізався в дерево і тільки потім зупинився.
Що стало причиною падіння літака, поки невідомо.
Працівники гольф-клубу швидко витягли з літака членів екіпажу та переноски з собаками.
Троє людей та кілька цуценят, які перебували на борту, отримали незначні травми.
Коментарі — 0