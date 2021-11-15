Франція оновила прапор: один з кольорів став іншим

Оновлені прапори майорять над Єлисейським палацом, Національними зборами і Міністерством внутрішніх справ

Макрон змінив відтінок синього кольору на прапорі Франції

Президент Франції Еммануель Макрон змінив синій відтінок на державному прапорі країни на темніший. Про це повідомляє Europe1.

Французький триколор, як і раніше, складається з синього, білого та червоного кольорів, але синій тепер став темнішим, так званим морським відтінком.

Макрон підписав указ про зміну кольору ще у липні 2020 року з ініціативи операційного директора в Єлисейському палаці Арно Жоленса, але офіційно про це не повідомлялося.

І темніші, і світліші прапори використовувалися у Франції десятиліттями. Військово-морський флот Франції та багато офіційних будівель всією країною завжди використовували темно-синій відтінок.

Але у 1976 році за президента Жискара д'Естена французька держава ввела яскравіший синій колір на триколорі, який збігався б із синім кольором прапора ЄС.

Повідомляється, що в Єлисейському палаці виникли деякі розбіжності щодо відтінку прапора, противники рішення стверджували, що новий відтінок потворний і конфліктуватиме з прапором ЄС.

Вони також заявляли, що зміну кольору зможуть інтерпретувати як жест, спрямований проти ЄС, тоді як Франція з січня почне головувати в Євросоюзі.

Темно-синій відтінок на прапорі є посиланням на прапор Франції 1793 року. Оновлені прапори вже майорять над Єлисейським палацом, Національними зборами та Міністерством внутрішніх справ.