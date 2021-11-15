  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Франція оновила прапор: один з кольорів став іншим

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Оновлені прапори майорять над Єлисейським палацом, Національними зборами і Міністерством внутрішніх справ - Франція оновила прапор: один з кольорів став іншим
    Оновлені прапори майорять над Єлисейським палацом, Національними зборами і Міністерством внутрішніх справ
    фото: midilibre.fr

    Макрон змінив відтінок синього кольору на прапорі Франції

    Президент Франції Еммануель Макрон змінив синій відтінок на державному прапорі країни на темніший. Про це повідомляє Europe1.

    Французький триколор, як і раніше, складається з синього, білого та червоного кольорів, але синій тепер став темнішим, так званим морським відтінком.

    Макрон підписав указ про зміну кольору ще у липні 2020 року з ініціативи операційного директора в Єлисейському палаці Арно Жоленса, але офіційно про це не повідомлялося.

    І темніші, і світліші прапори використовувалися у Франції десятиліттями. Військово-морський флот Франції та багато офіційних будівель всією країною завжди використовували темно-синій відтінок.

    Але у 1976 році за президента Жискара д'Естена французька держава ввела яскравіший синій колір на триколорі, який збігався б із синім кольором прапора ЄС.

    Повідомляється, що в Єлисейському палаці виникли деякі розбіжності щодо відтінку прапора, противники рішення стверджували, що новий відтінок потворний і конфліктуватиме з прапором ЄС.

    Вони також заявляли, що зміну кольору зможуть інтерпретувати як жест, спрямований проти ЄС, тоді як Франція з січня почне головувати в Євросоюзі.

    Темно-синій відтінок на прапорі є посиланням на прапор Франції 1793 року. Оновлені прапори вже майорять над Єлисейським палацом, Національними зборами та Міністерством внутрішніх справ.

    Теги: ЄС Франція прапор Еммануель Макрон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Франція оновила прапор: один з кольорів став іншим