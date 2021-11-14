Париж підтвердить згоду на нові санкції проти Мінська, – МЗС Франції

Засідання глав МЗС країн Європейського Союзу відбудеться 15 листопада

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан підтвердить на зустрічі глав МЗС країн ЄС 15 листопада згоду Парижа на прийняття нового пакету санкцій щодо Білорусі. Про це йдеться у заяві французького зовнішньополітичного відомства, поширеній в неділю, повідомляють ЗМІ.

«Що стосується Білорусі, міністр висловить, зокрема, повну солідарність Франції із Польщею, Литвою і Латвією у світлі неприпустимого використання білоруським режимом в своїх цілях міграційних потоків, – наголошується у комюніке. – Франція підтвердить свою згоду на прийняття п'ятого пакету санкцій ЄС проти Білорусі».

Міграційна криза на кордоні Білорусі з Латвією, Литвою і Польщею, куди з початку року кинулися мігранти, різко загострилася 8 листопада. Кілька тисяч людей підійшли з білоруського боку до польського кордону і не покидають прикордонну зону, деякі з них спробували потрапити на територію Польщі, зламавши загородження із колючого дроту. Країни ЄС звинувачують Мінськ у навмисній ескалації кризи і закликають до введення санкцій.

Як повідомляють польські прикордонники, за останню добу було зафіксовано 223 спроби незаконного перетину білорусько-польського кордону. Щодо 77 осіб було винесено рішення про видворення з Польщі. Також були дві силові спроби перетину кордону.

За даними Підляської поліції, увечері в суботу, 13 листопада, до Польщі на околицях містечка Стажин змогли прорватися близько 50 людей. Поліцейські затримали 22 громадян Іраку.

У МЗС Польщі заявили, що білоруська влада хоче довести ситуацію на кордоні до жертв. У свою чергу, міністр-координатор спецслужб Польщі Станіслав Жарін написав про підготовку масового штурму. Глава польського військового відомства Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують понад 12 тисяч військових.