Макрон вручив Меркель одну з найголовніших нагород Франції

Макрон: «Дякую, люба Ангело, за все, що ти зробила для нашої Європи»

Президент Франції Еммануель Макрон вручив тимчасово виконуючій обов'язки канцлера Німеччини Ангелі Меркель одну з головних нагород Франції, Великий хрест Ордену Почесного легіону, та подякував їй за внесок у розвиток Європи. Про це пише «РІА Новини».

Виступаючи у промові з нагоди вручення престижної нагороди, глава Франції уточнив, що Меркель багато в чому була прикладом. «Я хотів би подякувати тобі за те, що ти так багато чому мене навчила... Дякую, люба Ангело, за все, що ти зробила для нашої Європи», – зазначив Макрон. За його словами, на посаді канцлера, «незважаючи на всі потрясіння», вона старанно вимагала збереження єдності Європи.

Президент Франції із почестями прийняв Меркель у французькому виноробному регіоні Бургундія. Меркель тимчасово виконуватиме обов'язки канцлера до створення нового уряду Німеччини. Вибори до бундестагу ФРН відбулися 26 вересня. Наразі партії обговорюють можливості для формування коаліції.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нагородив канцлерку Німеччини орденом Свободи. Це найвища державна нагорода України, якою можуть бути нагороджені іноземці.